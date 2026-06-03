ASEAN y Estados Unidos fortalecen vínculos con miras al 50 aniversario de sus relaciones

Yakarta (VNA) - El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam y jefe de la delegación de Altos Funcionarios (SOM) del país ante la ASEAN, Dang Hoang Giang, copresididó la Reunión de Altos Funcionarios de la Asociación Mekong-Estados Unidos (MUSP) y asistió al 38º Diálogo ASEAN-Estados Unidos (AUSD 38), celebrados del 2 al 3 de junio de 2026 en la sede de la Secretaría de la ASEAN en Yakarta, Indonesia.



Durante las sesiones, los países participantes evaluaron los logros alcanzados y delinearon las estrategias de cooperación futura tanto en la subregión del Mekong, como en el marco general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con la contraparte estadounidense.



En la Reunión de Altos Funcionarios de la MUSP, los Estados miembros ratificaron su compromiso de impulsar una asociación más dinámica, eficaz y sustantiva, abordando la agenda de trabajo para 2026 y la elaboración del Plan de Acción de la MUSP para el período 2027-2029.



Los participantes enfatizaron la continuidad de la cooperación en pilares clave como los recursos hídricos, el medio ambiente y el desarrollo del capital humano, al tiempo que coincidieron en la urgencia de expandir la asociación hacia nuevos sectores.



El asistente del secretario de Estado de EE. UU., Michael DeSombre, reafirmó que la región del Mekong constituye un componente esencial en la estrategia Indo-Pacífico de Washington y anunció una asistencia de 14 millones de dólares para los programas de cooperación de 2026, orientada a lograr una subregión más segura, fuerte y próspera.



Asimismo, se analizó la reanudación de la Conferencia Ministerial de la MUSP para inyectar un nuevo dinamismo al mecanismo.



El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam y jefe de la delegación de Altos Funcionarios (SOM) del país ante la ASEAN, Dang Hoang Giang. (Foto: VNA)

Con el propósito de elevar la eficiencia de la MUSP, Hoang Giang propuso cuatro prioridades de cooperación. La primera consiste en consolidar los nexos bilaterales entre Estados Unidos y cada uno de los países del Mekong para construir una asociación estratégica, superar las diferencias y fomentar la confianza. La segunda se enfoca en promover la conectividad productiva y las cadenas de suministro resilientes. La tercera prioridad aborda las respuestas a los desafíos de seguridad no tradicionales, especialmente los ciberdelitos y las estafas en línea. Como cuarto punto, planteó que la gestión de los recursos hídricos siga siendo el núcleo de la cooperación, impulsando la aplicación de nuevas tecnologías.



Para profundizar el mecanismo, el diplomático vietnamita abogó por un enfoque que combine el diálogo político de alto nivel con proyectos específicos, donde el apoyo estadounidense coexista con un rol proactivo de las naciones del Mekong para forjar una subregión independiente y próspera que aporte a una estructura regional abierta, inclusiva y centrada en la ASEAN.



Por otra parte, en el 38º Diálogo ASEAN-Estados Unidos, las partes destacaron la relevancia de su Asociación Estratégica Integral para la paz, seguridad y prosperidad regionales, celebrando el cumplimiento del 100% de las líneas de acción del Plan de Acción ASEAN-EE. UU. 2021-2025.



Se informó que Estados Unidos se posiciona como el segundo socio comercial de la ASEAN con un intercambio que alcanzó los 55,8 mil millones de dólares en 2025, y como su mayor inversor extranjero con una Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada de 42,3 mil millones de dólares en 2024.



Con vistas a la conmemoración del 50 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales en 2027, ambas partes acordaron finalizar prontamente el nuevo Plan de trabajo para elevar los nexos a una nueva escala.



La representación estadounidense reiteró su compromiso de largo plazo con la ASEAN, su respaldo al papel central del bloque y la continuidad de las iniciativas para asegurar el bienestar de los más de mil millones de habitantes de ambas regiones.



A su vez, la ASEAN dio la bienvenida al compromiso de Washington, acentuó la importancia de mantener la paz y el orden internacional basado en reglas, y alentó una participación estadounidense activa en los mecanismos regionales liderados por la asociación.



En cuanto a las directrices futuras, convinieron potenciar la colaboración en economía y transformación digital, alta tecnología, energía, semiconductores, minerales críticos, educación, salud, seguridad marítima y cibernética, y el combate a la delincuencia transnacional.



Estados Unidos enfatizó la prioridad de combatir los fraudes en línea, la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero, ratificando su apoyo a la ASEAN en la implementación del Acuerdo Marco de Economía Digital (DEFA), el desarrollo de la Red Eléctrica de la ASEAN, la Iniciativa de Ventanilla Única (ASW), energía, gas natural licuado (GNL), energía nuclear civil, Inteligencia Artificial (IA), agricultura inteligente y recursos humanos.



Además, anunció la expansión del programa de la Iniciativa de Jóvenes Líderes del Sudeste Asiático (YSEALI), elevando el cupo de 500 a mil participantes anuales.



Durante su intervención en este segmento, Hoang Giang saludó los compromisos de Estados Unidos y subrayó que la Asociación Estratégica Integral mutua debe consolidarse sobre la base de la confianza política, el respeto mutuo, el beneficio recíproco y los resultados sustanciales.



Solicitó fortalecer los intercambios comerciales, las inversiones, la cooperación en IA, cadenas de suministro sostenibles y el apoyo a la integración de la ASEAN y la subregión del Mekong.



Al abordar asuntos regionales y globales, valoró positivamente el incremento del diálogo entre Estados Unidos y China. Expresó preocupación ante la compleja situación en Oriente Medio y su impacto en la seguridad energética y las cadenas de suministro mundiales, exhortando a garantizar la seguridad de la navegación marítima y aérea en el estrecho de Ormuz.



Respecto al Mar del Este, reafirmó la postura coherente de Vietnam y de la ASEAN sobre el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la libertad de navegación, la resolución pacífica de disputas de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, y la importancia de concluir prontamente un Código de Conducta (COC) efectivo y sustantivo al respecto.



El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam y jefe de la delegación de Altos Funcionarios (SOM) del país ante la ASEAN, Dang Hoang Giang, y el asistente del secretario de Estado estadounidense, Michael DeSombre. (Foto: VNA)

Al margen de los eventos, Hoang Giang sostuvo una reunión bilateral con el asistente del secretario de Estado estadounidense, Michael DeSombre, para impulsar el intercambio de delegaciones de alto nivel, las negociaciones comerciales y la cooperación en sectores potenciales como la aviación y los minerales estratégicos.



El viceministro ratificó que el Gobierno de Vietnam genera de forma permanente condiciones favorables para las inversiones y negocios de las empresas estadounidenses en el país y aboga por mantener una estrecha coordinación en los mecanismos multilaterales regionales y globales./.



