Internacional

Indonesia destina más de 71 mil millones de USD a megaproyecto de energía solar

Indonesia planea desarrollar hasta 100 GW de energía solar con una inversión de 71.300 millones de dólares para reducir su dependencia del carbón y acelerar la transición energética.

Yakarta (VNA) – Indonesia está planeando uno de los programas de desarrollo de energía solar más grandes del mundo, con una capacidad objetivo de hasta 100 gigavatios (GW) y una inversión estimada de 71,3 mil millones de dólares, en su esfuerzo por acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

El Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia (ESDM) informó que ha coordinado con el Ministerio de Asuntos Agrarios y Ordenamiento Territorial la preparación de aproximadamente 24.000 hectáreas de tierra en la isla de Java para proyectos de energía solar a gran escala.

El viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung, señaló que las autoridades han completado las evaluaciones de tierras e identificado áreas suficientes para el programa de desarrollo solar. En la fase inicial, el gobierno priorizará proyectos con una capacidad combinada de alrededor de 17 GW.

Al mismo tiempo, Indonesia planea desarrollar sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) con una capacidad total de aproximadamente 33 GW para garantizar la estabilidad de la red a medida que aumenta la proporción de energías renovables en la matriz energética nacional.

El proyecto forma parte de la estrategia más amplia de transición energética del país. Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto fijó el objetivo de desarrollar 100 GW de energía solar entre 2026 y 2028.

Los observadores calificaron el objetivo como altamente ambicioso, señalando que la capacidad solar instalada actualmente en Indonesia es de solo unos 1,5 GW. De alcanzarse, el programa multiplicaría por más de 66 veces la capacidad solar del país en apenas unos años.

Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, también se encuentra entre los principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo debido a su fuerte dependencia de la generación eléctrica a base de carbón. Por ello, la expansión de las energías renovables se considera un paso crucial para cumplir sus compromisos de reducción de emisiones y alcanzar la neutralidad de carbono en las próximas décadas.

Con una capacidad prevista de 100 GW, el proyecto no solo fortalecería la seguridad energética de Indonesia, sino que también posicionaría al país como uno de los principales centros de energía solar en la región Asia-Pacífico./.

VNA
#energía solar #Indonesia #transición energética
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