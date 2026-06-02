Indonesia busca diversificar los flujos de inversión turística

Yakarta (VNA)- El gobierno indonesio ha reafirmado su compromiso de atraer inversionistas a proyectos turísticos en regiones más allá de Bali, como parte de sus esfuerzos para garantizar un desarrollo más equitativo y sostenible a nivel nacional.



La ministra de Turismo, Widiyanti Putri Wardhana, destacó que Indonesia no se limita a Bali; cuenta con numerosos destinos de primer nivel con un enorme potencial turístico y de inversión, que esperan iniciativas de desarrollo responsables y sostenibles.



La funcionaria hizo esta declaración durante la Mesa Redonda de Inversionistas 2026 en Bali, donde recabó información de inversionistas, gobiernos regionales, asociaciones y profesionales del turismo para identificar áreas que requieren apoyo e intervención gubernamental.



Según la ministra, el país archipelágico registró 15,39 millones de llegadas de turistas internacionales en 2025, de las cuales casi siete millones correspondieron a Bali.



Asimismo, señaló que la afluencia de turistas internacionales se concentra en varias regiones de Bali, particularmente en Canggu, Seminyak, Uluwatu y Ubud, lo que indica la necesidad de estrategias más efectivas para distribuir la inversión turística en todo el país.



Para corregir este desequilibrio, el ministerio continúa promoviendo 13 destinos turísticos especiales, posicionándolos como futuros centros de crecimiento económico capaces de generar empleo y mejorar el bienestar público de manera más equitativa en todo el país.



Wardhana afirmó que la iniciativa está diseñada para ayudar a Indonesia a capitalizar la creciente demanda mundial de experiencias turísticas sostenibles, auténticas y centradas en el bienestar.



El ministerio también presentó planes para desarrollar un sistema de verificación basado en una interfaz de programación de aplicaciones (API) para garantizar que todos los servicios de alojamiento ofrecidos en plataformas digitales cumplan con los requisitos de permisos.



Durante décadas, la industria turística de Indonesia ha lidiado con la sobrepoblación en Bali, mientras que el potencial turístico de miles de otras islas ha permanecido en gran medida sin explotar.



Para abordar esta situación, el país lanzó en 2016 su ambiciosa iniciativa "10 Nuevas Balis", centrada en destinos prioritarios como el lago Toba, Borobudur, Labuan Bajo y Raja Ampat.



El compromiso continuo de Widiyanti con esta estrategia subraya la determinación de Indonesia de utilizar el turismo como motor de crecimiento económico en regiones remotas.



También refleja el cambio más amplio del país, que se aleja del turismo de masas para orientarse hacia un turismo de mayor calidad y respetuoso con el medio ambiente, en consonancia con las expectativas cada vez más estrictas del mercado turístico internacional posterior a la pandemia de COVID./.

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