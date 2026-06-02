Aerolíneas malasias ajustan operaciones ante el aumento por presiones de costos

Kuala Lumpur (VNA) - Las aerolíneas con sede en Malasia están ajustando cautelosamente sus operaciones ante las crecientes presiones de costos derivadas de la fluctuación de los precios del combustible para aviación y de la prolongada incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.



El director ejecutivo de la aerolínea AirAsia X, Bo Lingam, reconoció que la industria sigue enfrentando importantes presiones de costos debido al aumento de los precios mundiales del combustible y a las interrupciones en las cadenas de suministro.



Para hacer frente a estos desafíos, AirAsia X está optimizando su red mediante la reasignación de capacidad hacia rutas de mayor rentabilidad y promoviendo la conectividad a través de Kuala Lumpur y otros centros de operaciones para captar la demanda de manera más eficaz.



Lingam señaló además que la aerolínea continuará supervisando de cerca la evolución del mercado y podría implementar suspensiones temporales o cancelaciones de vuelos cuando sea necesario para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.



Por su parte, el director ejecutivo de Batik Air, Datuk Chandran Rama Muthy, afirmó que las operaciones de la aerolínea están regresando gradualmente a niveles normales. Asimismo, descartó las preocupaciones relacionadas con posibles interrupciones de personal dentro de la compañía.



El Grupo de Aviación de Malasia (MAG), operador de Malaysia Airlines, Firefly y Amal, indicó que el grupo revisa continuamente los precios de los billetes y los recargos por combustible en respuesta a las condiciones prevalecientes del mercado.



En un comunicado, el grupo reiteró su compromiso de mantener un equilibrio entre la gestión de costos y la prestación de una conectividad confiable y segura en toda su red de rutas./.

VNA