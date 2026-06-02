Autopista Norte–Sur amplía la infraestructura de carga para vehículos eléctricos



Hanoi (VNA) – Los inversores están acelerando la construcción y puesta en funcionamiento de estaciones de carga para vehículos eléctricos (VE) en las áreas de descanso a lo largo del tramo oriental de la autopista Norte–Sur, que se extiende desde la provincia central de Thanh Hoa hasta la meridional de Ca Mau, con el objetivo de suministrar energía verde al sector del transporte.



Según el Departamento de Carreteras de Vietnam, el Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex) está invirtiendo en nueve áreas de descanso. En el área de Mai Son–Carretera Nacional 45, se han instalado 10 puntos de carga a cada lado de la autopista. Cada punto cuenta con dos puertos de carga, proporcionando 20 espacios de carga para vehículos eléctricos en cada lado.



El Grupo Xuan Khiem, que invierte en dos áreas de descanso en los tramos Ham Nghi–Vung Ang y Vung Ang–Bung, ha completado la instalación de tres puntos de carga en cada lado, equivalentes a seis espacios de carga para vehículos eléctricos.



La empresa Chau Thanh TTC, inversora del área de descanso Vinh Hao–Phan Thiet, ha puesto en funcionamiento siete puntos de carga en el lado derecho de la vía, proporcionando 14 espacios de carga, y seis puntos de carga en el lado izquierdo, con 12 espacios de carga.



Los inversores están planeando instalar más estaciones de carga en las áreas de descanso y ampliar gradualmente sistemas de carga multimodales para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios.



Por ejemplo, el Grupo Xuan Khiem ha implementado sistemas de energía solar en techos para cubrir parcialmente su demanda de electricidad limpia. Al mismo tiempo, estudia propuestas relacionadas con infraestructura de suministro de gas natural licuado (GNL) e hidrógeno, y busca incluir sus áreas de descanso en un programa piloto de modelo nacional de infraestructura de transporte verde.



Chau Thanh TTC también se ha comprometido a investigar y proponer soluciones de energía verde, incluyendo sistemas solares en techos, sistemas de almacenamiento en baterías y estaciones de carga rápida, en línea con las necesidades operativas, las condiciones de infraestructura técnica y la orientación hacia el desarrollo del transporte verde.



La empresa Petrolimex también está estudiando el desarrollo de infraestructura para GNL, gas natural comprimido (GNC), hidrógeno, biocombustibles y combustibles sintéticos de bajo carbono, dirigidos especialmente a vehículos pesados como camiones y contenedores que son difíciles de electrificar completamente.



Según el Departamento mencionado, todas las áreas de descanso están diseñadas para poder albergar sistemas de carga para vehículos eléctricos. Sin embargo, actualmente no existen regulaciones unificadas sobre el número de puntos de carga, la capacidad de carga o la prestación de servicios de energía verde en estas instalaciones.



Esta entidad ha propuesto que el Ministerio de Construcción elabore normas y regulaciones técnicas para los sistemas de carga de vehículos eléctricos en las áreas de descanso, con el fin de garantizar la coherencia en la construcción y gestión de la infraestructura de carga y suministro de combustibles verdes.



También recomendó establecer criterios para áreas de descanso verdes y una hoja de ruta para la conversión de las instalaciones existentes hacia estándares verdes, asegurando así un enfoque uniforme en el desarrollo y la gestión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y los servicios de energía limpia en los próximos años./.





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