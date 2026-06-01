Avistan delfines cerca de la costa de provincia de Quang Ninh

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Una manada de delfines fue avistada en las aguas próximas a la comuna insular de Cai Chien, en la provincia norteña de Quang Ninh, en un hecho que llamó la atención de residentes y visitantes.



Según informó Dinh Quang Manh, presidente del Comité Popular de la comuna, trabajadores del puerto de Cai Chien observaron a primera hora de la tarde a tres delfines nadando cerca de la superficie del mar y a escasa distancia de la costa.



La inusual escena despertó el entusiasmo de los habitantes locales, quienes grabaron imágenes de los animales con sus teléfonos móviles y las compartieron en redes sociales, donde rápidamente captaron la atención de numerosos internautas.



No es la primera vez que se registra este fenómeno en la zona. El pasado 27 de marzo, pescadores locales también reportaron la presencia de un grupo de seis delfines blancos en las aguas cercanas a la isla de Cai Chien.



Especialistas consideran que la aparición frecuente de delfines cerca de la costa constituye una señal alentadora sobre el estado del ecosistema marino local. Debido a su alta sensibilidad a la contaminación, la presencia de estos mamíferos suele asociarse con aguas limpias, una recuperación sostenida del entorno marino y una abundante disponibilidad de alimento natural./.

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