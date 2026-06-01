Medio ambiente

Amplio programa de actividades marcará la campaña de concienciación ambiental y marina de 2026

Vietnam celebrará en Nghe An una serie de actividades ambientales y marinas para promover el desarrollo sostenible y la protección de los océanos.

Los residuos plásticos se han convertido en un gran desafío para las comunidades y las sociedades, y Vietnam no es una excepción. (Foto: VNA)
Los residuos plásticos se han convertido en un gran desafío para las comunidades y las sociedades, y Vietnam no es una excepción. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Una serie de actividades relacionadas con la protección del medio ambiente y los recursos marinos se celebrará del 4 al 6 de junio en la provincia central de Nghe An, con el objetivo de sensibilizar a la población y promover una mayor participación comunitaria en la protección ambiental y el desarrollo sostenible.

Los eventos forman parte de las conmemoraciones del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), el Día Mundial de los Océanos (8 de junio), el Mes de Acción por el Medio Ambiente y la Semana de los Mares e Islas de Vietnam 2026, según se informó durante una rueda de prensa celebrada hoy en Hanoi.

En el marco de estas actividades se pondrá en marcha el movimiento nacional de emulación titulado «Todos juntos para proteger el medio ambiente y construir un Vietnam verde, limpio y hermoso».

De acuerdo con el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Dang Ngoc Diep, el programa incluirá una amplia variedad de actividades, entre ellas consultas sobre políticas públicas, un seminario nacional sobre las enmiendas a la Ley de Recursos Marinos e Insulares y Medio Ambiente y a la Ley de Protección Ambiental, así como debates sobre mecanismos y políticas de apoyo al desarrollo socioeconómico.

El funcionario destacó que las actividades de este año tendrán un carácter más práctico, coordinado y de mayor alcance. Más allá de las campañas simbólicas, se busca promover cambios concretos en la conciencia y el comportamiento de la población en favor de la protección ambiental.

Uno de los puntos centrales será el lanzamiento del movimiento nacional orientado a movilizar a autoridades locales, organizaciones sociopolíticas, empresas, centros educativos y ciudadanos para participar en acciones concretas, como la reducción de residuos plásticos, la clasificación de residuos en origen, la plantación de árboles, la protección de los recursos hídricos, la conservación de la biodiversidad y la preservación del entorno natural.

Por su parte, Cao Xuan Thao, vicepresidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, señaló que la iniciativa ha sido concebida con un enfoque práctico y estrechamente vinculado a la vida cotidiana de la población, con el propósito de generar cambios positivos desde los hogares y las comunidades residenciales hasta las empresas, los organismos públicos y las administraciones locales.

La noche del 5 de junio se celebrará un programa artístico especial en la Plaza Binh Minh, en el distrito de Cua Lo, con la participación de destacados artistas vietnamitas.

Entre las actividades más relevantes también figuran una exposición sobre economía azul, agricultura sostenible y medio ambiente, prevista del 4 al 6 de junio; un foro nacional sobre medio ambiente y cambio climático, el 5 de junio; y un seminario nacional sobre el perfeccionamiento de las instituciones y políticas para impulsar el desarrollo sostenible de la economía marina, también programado para el 5 de junio.

Los organizadores expresaron su confianza en que esta serie de actividades genere un amplio impacto social, contribuyendo a transformar la concienciación en acciones concretas y los compromisos en resultados tangibles, en apoyo a los objetivos de Vietnam de crecimiento verde, desarrollo de la economía circular, neutralidad de carbono y convivencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza./.

VNA
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