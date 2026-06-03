Internacional

Tailandia impulsa un proyecto de reciclaje de vehículos al final de su vida útil

El Ministerio de Industria de Tailandia acelera su proyecto ELV para reciclar vehículos al final de su vida útil, en línea con el modelo económico bio-circular-verde (BCG) y con apoyo internacional.

Foto de ilustración (Fuente: Bangkok Post)
Foto de ilustración (Fuente: Bangkok Post)

Bangkok (VNA) - El Ministerio de Industria de Tailandia está acelerando la puesta en marcha de su proyecto de vehículos al final de su vida útil (ELV, por sus siglas en inglés), orientado al reciclaje de automóviles en desuso y a una mejora integral de la gestión de residuos, con el fin de garantizar un tratamiento adecuado de los vehículos antiguos cuando los usuarios los sustituyen por unidades nuevas.

El proyecto ELV se enmarca en el modelo de desarrollo económico bio-circular-verde (BCG) del país, impulsado por el ministro de Industria, Varawut Silpa-archa.

El secretario permanente del ministerio, Nattapol Rangsitpol, indicó que las autoridades están evaluando diversos aspectos clave, como las tecnologías para el desmantelamiento de vehículos usados, la creación de plantas de reciclaje y la determinación del volumen de automóviles que serán enviados a estas instalaciones.

El enfoque BCG promueve la adopción de tecnologías que generen mayor valor añadido a los productos, al tiempo que reducen al mínimo el impacto ambiental. En este sentido, el reciclaje de materiales procedentes de vehículos fuera de uso permitiría disminuir los residuos y establecer un sistema de gestión más sostenible.

Por su parte, el presidente del Instituto del Automóvil de Tailandia (TAI), Kriengsak Wongpromrat, señaló que el país contempla la posibilidad de exportar vehículos usados a naciones del Sudeste Asiático como parte de su estrategia para gestionar los automóviles en desuso.

En etapas anteriores, Tailandia exportaba vehículos usados a Filipinas y Malasia, al tiempo que también importaba unidades para su reciclaje. Materiales recuperados como el acero y el plástico tienen un alto valor, siendo el acero ampliamente reutilizado en el sector de la construcción.

Para impulsar esta iniciativa, el ministerio coopera con la Organización de Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnología Industrial de Japón y con Toyota Tsusho Corporation. Estas alianzas buscan fortalecer la capacidad de Tailandia para el desmantelamiento y reciclaje de vehículos ELV, asegurando que la industria automotriz del país avance en línea con los objetivos ambientales y el crecimiento económico.

Asimismo, Wastech Exponential, empresa del sector energético y filial de Millcon Steel Plc, anunció recientemente su asociación con dos compañías para la construcción conjunta de dos nuevas plantas de conversión de residuos en energía, con el objetivo de consolidar su posición en el sector de energías renovables.

Por su parte, Millcon Steel informó que invertirá en el negocio del reciclaje a través de su filial Suntech Recycle & Decarbon Co./.

VNA
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