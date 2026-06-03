Auge del comercio electrónico ejerce presión sobre la infraestructura de transporte de Malasia

Kuala Lumpur (VNA)- El rápido crecimiento del comercio electrónico en Malasia está ejerciendo una presión sin precedentes sobre la infraestructura de transporte del país, convirtiendo las principales autopistas en "almacenes móviles" que operan las 24 horas, advirtieron expertos en transporte.



El auge de las compras en línea ha incrementado significativamente el movimiento de mercancías en todo el país, especialmente durante los fines de semana y los periodos vacacionales, cuando los operadores logísticos deben satisfacer la creciente demanda de entregas rápidas en la economía digital.



Wan Agyl Wan Hassan, fundador y asesor sénior de la consultora de movilidad MY Mobility Vision, afirmó que la expansión del comercio electrónico y los servicios de entrega a través de plataformas digitales han aumentado ostensiblemente el volumen de tráfico en los principales corredores de transporte.



Con un tráfico diario que alcanza los 2,2 millones de vehículos en los periodos vacacionales de mayor afluencia, las principales rutas, como la Autopista Norte-Sur, dan servicio simultáneamente a pasajeros, autobuses, carga industrial, logística portuaria y entregas de paquetes urgentes, señaló.



Según Wan Agyl, la economía digital se está expandiendo más rápido de lo que la infraestructura de transporte y logística del país puede adaptarse. Como consecuencia, la congestión del tráfico ha empeorado y los tiempos de viaje se han vuelto cada vez más impredecibles.



"Un viaje que normalmente dura dos horas puede convertirse de repente en uno de cuatro", afirmó, advirtiendo que esta incertidumbre conlleva un mayor consumo de combustible, retrasos en las entregas, problemas de inventario, costes por horas extras y una menor productividad laboral.



Más allá de las pérdidas económicas, la fuerte congestión también expone a los usuarios de la carretera a un mayor estrés, fatiga y riesgo de accidentes en condiciones de tráfico cada vez más complejas, que incluyen tanto vehículos de pasajeros como camiones comerciales.



Los expertos han pedido un mayor impulso hacia modos de transporte alternativos para reducir la dependencia de las carreteras. Si bien se espera que las nuevas autopistas, como la de la Costa Oeste, ayuden a redistribuir el tráfico y mejorar la eficiencia del transporte de mercancías, el transporte ferroviario se considera una solución estratégica a largo plazo.



Wan Agyl destacó que un solo tren de mercancías podría sustituir a decenas de camiones que operan largas distancias, contribuyendo a crear un ecosistema de transporte más equilibrado que conecte autopistas, ferrocarriles, puertos, almacenes y centros logísticos.



Sin embargo, el consultor de transporte YS Chan cree que los coches privados seguirán siendo el medio de transporte preferido por muchos malasios en el futuro próximo./.

VNA