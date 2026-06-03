Política

Vietnam y Angola potencian cooperación en inversión, comercio y economía

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió esta tarde en Hanoi al ministro de Asuntos Exteriores de Angola, Téte António, quien realiza una visita oficial al país.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Angola, Téte António. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Angola, Téte António. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió esta tarde en Hanoi al ministro de Asuntos Exteriores de Angola, Téte António, quien realiza una visita oficial al país.

Al dar la bienvenida a esta primera visita oficial del jefe de la diplomacia angoleña a Vietnam, Minh Hung valoró altamente el papel, la posición y la influencia de Angola en África.

Subrayó la importancia histórica de la visita realizada hace 55 años a Vietnam por el líder angoleño y presidente del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), Agostinho Neto, y reafirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones tradicionales de amistad fraternal y camaradería que unen a ambos partidos y países.

El jefe del Gobierno vietnamita propuso que ambas partes continúen fortaleciendo los intercambios de delegaciones de alto nivel, así como los contactos entre ministerios, sectores y gobiernos locales de los dos países, compartan experiencias de desarrollo, promuevan la cooperación entre los partidos gobernantes y coordinen estrechamente sus posiciones, apoyándose mutuamente en los foros multilaterales.

Al felicitar a Angola por su exitosa presidencia de la Unión Africana en 2025, Minh Hung expresó su deseo de que este país actúe como puente para impulsar una cooperación más sustantiva entre Vietnam y la Unión Africana. Asimismo, afirmó la disposición de Vietnam para servir de puente entre Angola y la ASEAN con el fin de fortalecer sus relaciones.

En cuanto a la cooperación económica bilateral, solicitó al Gobierno angoleño que continúe apoyando y creando condiciones favorables para las actividades de inversión y negocios del Grupo Nacional de la Industria y la Energía de Vietnam, así como de otras empresas vietnamitas en Angola.

También pidió que ambas partes aceleren las negociaciones y concluyan pronto varios instrumentos jurídicos importantes en materia de comercio e inversión, especialmente el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones y el Acuerdo para evitar la doble imposición. Estos documentos contribuirían a fortalecer la cooperación bilateral, diversificar la estructura del comercio y fomentar la reactivación de programas tradicionales en educación, salud y agricultura.

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En la reunión. (Foto: VNA)

Solicitó además al Gobierno angoleño que continúe prestando atención y apoyo a las empresas y a la comunidad vietnamita que vive y trabaja en Angola, para que puedan operar en condiciones estables y contribuir al desarrollo de ambos países.

Por su parte, Téte António, elogió los destacados logros de desarrollo de Vietnam y expresó su gratitud por el valioso apoyo brindado por el país indochino al pueblo angoleño durante la lucha contra el colonialismo y por la liberación nacional.

El jefe de la diplomacia angoleña expresó su deseo de que Vietnam continúe acompañando a Angola en su nueva etapa de desarrollo y promueva una cooperación integral en diversos ámbitos como la agricultura y la explotación y procesamiento de recursos minerales.

También manifestó su pleno acuerdo con las orientaciones de cooperación bilateral propuestas por el primer ministro anfitrión. Afirmó que las Cancillerías de ambos países coordinarán estrechamente para promover las visitas de alto nivel entre Vietnam y Angola en el futuro próximo./.

VNA
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