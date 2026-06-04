Política

Inauguran XIV Congreso de la Confederación General del Trabajo de Vietnam

El XIV Congreso de la Confederación General del Trabajo de Vietnam define metas para 2026-2031, centradas en derechos laborales, afiliación, innovación y productividad.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El XIV Congreso de la Confederación General del Trabajo de Vietnam (CGTV), correspondiente al mandato 2026-2031, dio inicio a su sesión solemne con la participación de 780 delegados, en representación de los casi 10 millones de miembros sindicales de todo el país.

Asistieron al evento el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hung; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; y el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, entre otros dirigentes y exlíderes del Partido y del Estado, así como representantes de ministerios, organismos, localidades, organizaciones y grandes corporaciones.

En el discurso de apertura, el presidente de la Confederación General del Trabajo de Vietnam, Nguyen Anh Tuan, destacó que durante el período 2023-2026, a pesar de la compleja evolución de la situación nacional e internacional, la entidad se adaptó de forma proactiva, logrando importantes resultados en diversos ámbitos.

Se continuó consolidando el papel de representar, atender y proteger los derechos e intereses legales y legítimos de los miembros sindicales y trabajadores. La proporción de empresas con convenios colectivos de trabajo alcanzó el 80,42%, lo que representa un incremento del 8,3% en comparación con el inicio del mandato. En poco más de dos años, todo el sistema destinó más de 27.2 billones de dongs (más de mil millones de dólares) al cuidado de los trabajadores.

La labor de divulgación y educación fue renovada mediante una fuerte aplicación de la transformación digital, contribuyendo a elevar el temple político, consolidar la responsabilidad ciudadana y fortalecer la confianza de los trabajadores en el Partido, el Estado y la organización sindical.

Los movimientos de emulación patriótica se extendieron con fuerza, logrando la aplicación práctica de más de 380.000 iniciativas, las cuales generaron beneficios por más de 40 billones de dongs (1,5 mil millones de dólares).

Desde principios de 2024 hasta mayo de 2026, el país incorporó a más de 2,2 millones de nuevos miembros y estableció más de 15.000 sindicatos y gremios de base. Asimismo, los sindicatos de diferentes niveles se enfocaron en la reorganización y simplificación de su estructura, presentando a casi 100.000 miembros destacados ante el Partido para evaluar su admisión en la organización política.

Según Anh Tuan, el borrador del informe presentado al Congreso define como objetivo general para el mandato 2026-2031 enfocarse en la expansión de la afiliación, el perfeccionamiento del modelo organizativo y la mejora de la eficiencia operativa; desempeñar adecuadamente el rol de representar, atender y proteger los derechos e intereses legítimos de los trabajadores; promover la democracia en los centros de trabajo; y movilizar a los trabajadores a innovar, aplicar la ciencia y la tecnología, y elevar la productividad laboral, contribuyendo a la construcción de un país próspero, civilizado y feliz.

El borrador del Informe plantea 10 grupos de metas por alcanzar junto con cinco grupos de tareas y soluciones principales. Entre ellas, se incluye seguir elevando la calidad de la participación en la formulación de políticas y leyes; impulsar el diálogo y la negociación colectiva; conformar un cuerpo de abogados sindicales; y fortalecer la asesoría legal junto con la defensa de los derechos de los trabajadores, precisó el funcionario.

Asimismo, dijo que los sindicatos de los distintos niveles potenciarán su rol de participación en la gestión estatal y socioeconómica; implementarán de manera profunda los movimientos de emulación patriótica; y fomentarán el estudio, la investigación, la innovación y la aplicación de la ciencia y la tecnología. Se prevé que el Congreso lance el movimiento de emulación "Buen trabajo, alta productividad, buen ingreso", vinculado a la campaña "3 ahorros".

Por otra parte, la CGTV continuará renovando con fuerza los contenidos y métodos de divulgación y educación; potenciará el uso de la tecnología digital, la inteligencia artificial y las redes sociales, y se concentrará en sumar nuevos miembros, fundar sindicatos de base, elevar la calidad de sus operaciones y ampliar la cooperación internacional, subrayó Anh Tuan.

Enfatizó que ante las nuevas exigencias de desarrollo del país, la CGTV debe ser fuerte para servir como una base político-social sólida bajo el liderazgo del Partido, aumentar su atractivo para convocar y unir a los trabajadores, operar con eficacia para proteger los derechos de sus afiliados, y ser pionero e innovador para acompañar al Gobierno en la mejora de la productividad laboral, la competitividad de la economía y el cumplimiento de los objetivos estratégicos nacionales./.

VNA
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