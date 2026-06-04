El Presidente Ho Chi Minh en el corazón del pueblo argelino

Argel (VNA) - A casi diez mil kilómetros de Vietnam, en Argelia, a orillas del mar Mediterráneo, el nombre del Presidente Ho Chi Minh sigue siendo evocado con un profundo respeto. Para generaciones de argelinos, el "Tío Ho" no solo encarna al gran líder del pueblo vietnamita, sino también un símbolo universal de la lucha contra el colonialismo y de la aspiración a la independencia y la libertad de los pueblos oprimidos.



Según el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Argelia, este sentimiento tiene sus raíces en los años de intensa resistencia del pueblo argelino frente al dominio colonial francés.



La histórica victoria de Dien Bien Phu en 1954, lograda bajo el liderazgo del Presidente Ho Chi Minh, resonó con fuerza en todas las colonias de África. Para numerosos patriotas argelinos, aquel triunfo demostró que incluso una nación pequeña podía derrotar al colonialismo si contaba con la determinación y la voluntad necesarias para conquistar su independencia.



El vietnamita-argeliano Souab Hacen en avenida Ho Chi Minh en Argel. (Foto: VNA)



Dirigentes del gobernante Frente de Liberación Nacional (FLN) de Argelia reconocieron posteriormente que la lucha del pueblo vietnamita constituyó una fuente de inspiración decisiva para el movimiento de liberación nacional de su país. Así, la figura de Ho Chi Minh pasó a representar la valentía, la resistencia y el espíritu de autodeterminación de los pueblos.



El afecto del pueblo argelino hacia el Padre de la Independencia de Vietnam se refleja en diversos símbolos concretos. En la capital, Argel, una importante avenida frente al mar Mediterráneo lleva su nombre, mientras que en la ciudad de Orán también existe una calle dedicada a su memoria, testimonios de la alta estima que despierta entre la población.



Especialmente significativa es la provincia sureña de Biskra, donde Ho Chi Minh hizo escala durante su viaje a Francia en 1946. Los habitantes de la localidad conservan vivos los recuerdos de aquella visita. Durante su estancia, el líder vietnamita se hospedó en el Hotel Trans Atlantic, actualmente conocido como AN Hotel. En el vestíbulo principal del establecimiento se exhibe solemnemente un retrato suyo como muestra de respeto y gratitud.



Documentos históricos conservados en la zona señalan que Ho Chi Minh sostuvo encuentros e intercambios con intelectuales y patriotas argelinos. En un contexto marcado por el auge de los movimientos anticoloniales en el norte de África, compartió sus reflexiones sobre el derecho de los pueblos a la autodeterminación y los caminos hacia la emancipación nacional.



Investigadores locales destacan que aquellas conversaciones dejaron una profunda huella en los activistas argelinos de la época. Para muchos ciudadanos del país, y especialmente para los habitantes de Biskra, Ho Chi Minh trascendió las fronteras de Vietnam para convertirse en un símbolo mundial de justicia y liberación.



Como reflejo permanente de este vínculo histórico, en 2025 fue inaugurado un monumento en su honor en la Avenida Ho Chi Minh de Argel. La obra simboliza la amistad entre Vietnam y Argelia y expresa el respeto del pueblo argelino hacia el héroe de la liberación nacional vietnamita.



Ocho décadas después de su histórica visita a tierras argelinas, el legado del Presidente Ho Chi Minh continúa presente en la vida cultural e histórica de este país norafricano. Su vigencia constituye un testimonio de la fuerza de sus ideales emancipadores y de una relación de fraternidad entre ambos pueblos, forjada a partir de la solidaridad mutua y de una memoria compartida en la lucha contra el colonialismo./.