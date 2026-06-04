Provincia de Tay Ninh busca ampliar la cooperación con socios indios

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Tay Ninh manifestó su interés en fortalecer y ampliar la cooperación con socios indios en múltiples ámbitos, durante una visita de trabajo realizada hoy por una delegación encabezada por el cónsul general de la India en Ciudad Ho Chi Minh, Vipra Pandey.



El encuentro tuvo como objetivo intercambiar orientaciones y medidas para impulsar la colaboración en sectores clave como economía, comercio, inversión, turismo, educación e intercambios entre pueblos, en el marco del creciente desarrollo de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–India.



En la reunión, el vicepresidente permanente del Comité Popular provincial Nguyen Hong Thanh destacó el papel de la representación diplomática india en la promoción de los vínculos entre ambos países.



Subrayó que Tay Ninh aspira a reforzar la conexión con empresas, asociaciones sectoriales y localidades indias para ampliar oportunidades de cooperación en el futuro.



Aunque la provincia aún no ha firmado acuerdos formales con localidades de la India, mantiene una relación activa con las misiones diplomáticas indias en Vietnam. En los últimos años, ha recibido diversas delegaciones de alto nivel y ha realizado contactos con empresas indias para explorar oportunidades de inversión.



Tay Ninh se centra actualmente en atraer inversiones en sectores como la industria de procesamiento y manufactura, energías limpias, agricultura de alta tecnología, logística, comercio y turismo, en el marco de su planificación provincial para el período 2021-2030, con visión hacia 2050, en pos de convertirse en un polo de desarrollo dinámico del Sudeste de Vietnam.



En la actualidad, la provincia cuenta con 14 proyectos de inversión india, con un capital registrado de unos 108 millones de dólares, concentrados principalmente en industrias de confección, procesamiento de alimentos, producción agrícola y otros sectores manufactureros. Estas inversiones han contribuido a la creación de empleo y al fortalecimiento del crecimiento económico local.



Además de la inversión, Tay Ninh valora el apoyo del Gobierno de la India a través de programas de asistencia al desarrollo, que han permitido la ejecución de obras sociales que mejoran las condiciones de vida de la población. Entre ellas destaca el proyecto del puente Kenh Trai Lon Bac, en la comuna de Nhon Ninh, previsto para 2026, financiado mediante el Programa de Proyectos de Impacto Rápido (QIP), como símbolo de cooperación bilateral.



Durante la reunión, las autoridades provinciales solicitaron al Consulado General de la India que continúe facilitando la conexión con empresas e inversores indios interesados en explorar oportunidades en Tay Ninh, especialmente en sectores de alta tecnología, infraestructura industrial, logística, energías renovables, agricultura avanzada, comercio, turismo, educación e innovación.



Asimismo, la provincia expresó su interés en ampliar la cooperación en formación de recursos humanos, mediante programas de becas, capacitación y asistencia técnica, así como en la promoción de socios potenciales para fortalecer los lazos bilaterales.



Por su parte, el cónsul general Vipra Pandey destacó a Tay Ninh como una de las localidades vietnamitas con mayor atracción de inversión india, y consideró que esta base permitirá seguir ampliando la cooperación en el futuro.



También expresó su interés en impulsar la cooperación turística mediante el desarrollo de programas que faciliten la llegada de visitantes indios a la provincia.



Con motivo del décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–India, propuso además coordinar la organización de actividades conmemorativas por el Día Internacional del Yoga 2026 en Tay Ninh, con el fin de promover el intercambio cultural y fortalecer la amistad entre ambos pueblos./.

VNA