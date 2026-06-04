Prensa indonesia destaca mayor protagonismo regional de Vietnam

Yakarta (VNA) - Las visitas del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Tailandia, Singapur y Filipinas representan un importante paso diplomático orientado a promover la paz, reforzar la confianza política y ampliar la cooperación económica en el Sudeste Asiático, según un artículo publicado en el portal indonesio Kompasiana.



El medio indonesio señaló que este viaje refleja no solo la orientación de la política exterior de Vietnam en su nueva etapa de desarrollo, sino también un enfoque diplomático cada vez más proactivo, sustantivo y orientado a la eficacia.



En este sentido, las actividades del máximo dirigente vietnamita en los tres países han contribuido a reforzar el papel de la diplomacia de alto nivel en la orientación estratégica de las relaciones bilaterales, al tiempo que han sentado bases para una cooperación de largo plazo entre Vietnam y sus socios regionales.



Kompasiana destacó además que la cálida acogida recibida por To Lam en los tres países evidencia la creciente posición de Vietnam dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Las conversaciones mantenidas con los líderes de Tailandia, Singapur y Filipinas abrieron nuevas direcciones de cooperación en un contexto marcado por la necesidad de adaptación a los cambios complejos del entorno regional e internacional, añadió el artículo.



Uno de los principales resultados de estas visitas fue el impulso continuo de Vietnam a sus relaciones con socios clave de la ASEAN. En este marco, la asociación estratégica integral con Tailandia avanzó hacia orientaciones de cooperación a largo plazo; los vínculos con Singapur se fortalecieron mediante mecanismos de diálogo estratégico entre los partidos gobernantes; y las relaciones con Filipinas fueron elevadas a una asociación estratégica reforzada.



El medio también resaltó los acuerdos alcanzados para establecer nuevos mecanismos de cooperación, destinados a fortalecer la confianza política y consolidar un marco de colaboración más sustantivo, incluido el Programa de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Tailandia para el período 2026–2031, entre otros.



Asimismo, Kompasiana subrayó la importancia de las actividades de conexión empresarial y de innovación realizadas durante las visitas.

Uno de los momentos más destacados, según la prensa indonesia, fue el discurso principal de To Lam en el Diálogo de Shangri-La en Singapur, uno de los principales foros de seguridad y defensa de Asia-Pacífico, con la participación de unos 500 delegados de más de 40 países.



El mensaje central del discurso enfatizó la necesidad de intensificar el diálogo, fortalecer la confianza y respetar el derecho internacional para prevenir conflictos. Asimismo, abogó por el desarrollo de mecanismos más eficaces de consulta, mediación y gestión de crisis, así como por la ampliación de iniciativas de construcción de confianza entre los sectores de defensa y seguridad, la aplicación de la ley marítima, el ámbito académico y las empresas.



Según el análisis, estas posturas reflejan claramente el enfoque de Vietnam frente a los desafíos de seguridad actuales, basado en la diplomacia preventiva, la cooperación regional y el respeto al derecho internacional como pilares de la paz y la estabilidad.



Los medios indonesios destacaron el mensaje de Vietnam sobre el papel central de la ASEAN, subrayando que, en un contexto de creciente competencia estratégica, la unidad, la autonomía estratégica y la capacidad de articular una agenda común son esenciales para la relevancia del bloque.



Estas visitas, concluye el artículo, reflejan la disposición de Vietnam a cooperar tanto con países de la región como extrarregionales para fortalecer la confianza, promover el diálogo y contribuir a la construcción de una Asia-Pacífico pacífica, estable y sostenible./.

VNA