Internacional

Tailandia aspira a convertirse en un centro de aviación regional para 2029

Tailandia acelera la expansión de los aeropuertos de Suvarnabhumi y Don Mueang con el objetivo de convertirse en un centro de aviación regional para 2029

Bangkok (VNA) - Tailandia está acelerando una serie de proyectos aeroportuarios para consolidar su posición como centro de aviación regional para 2029, con la expansión del aeropuerto de Suvarnabhumi impulsando una doble mejora en la capacidad de pasajeros y carga.

Según el viceprimer ministro y titular de Transporte de Tailandia, Phiphat Ratchakitprakarn, el país está emprendiendo una ola de proyectos de infraestructura aeroportuaria para aprovechar su ubicación estratégica entre los dos mercados más poblados del mundo, China e India, consolidando así el papel de Tailandia como un centro clave de tránsito y logística en la ASEAN y Asia.

Phiphat indicó que su ministerio se está preparando para presentar el proyecto de expansión este del aeropuerto de Suvarnabhumi para su aprobación por el gabinete. El plan tiene un costo aproximado de 367 millones de dólares. Se prevé que la construcción comience en 2027 y concluya en 2029, aumentando la capacidad anual de pasajeros de 60 millones a 70 millones.

En combinación con la expansión prevista del Aeropuerto Internacional Don Mueang, los dos principales aeropuertos de Bangkok gestionarían aproximadamente 120 millones de pasajeros al año, sentando las bases para la ambición de Tailandia de convertirse en un importante centro de aviación.

Según datos del Ministerio, se prevé que el volumen de carga del aeropuerto de Suvarnabhumi supere los 2,3 millones de toneladas en 2026./.

VNA
#Tailandia #centro de aviación regional
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Malasia invertirá 2,7 mil millones de dólares para modernizar y ampliar su red aeroportuaria

Malasia invertirá 2,7 mil millones de dólares para modernizar y ampliar su red aeroportuaria

Malasia invertirá 2.700 millones de dólares en la modernización y ampliación de su red aeroportuaria nacional durante los próximos cinco años. El plan incluye proyectos estratégicos en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur (KLIA), Penang y Kota Kinabalu, con el objetivo de aumentar la capacidad de pasajeros, fortalecer la conectividad aérea y respaldar el crecimiento económico y turístico del país.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegan al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam inicia visita de Estado a Singapur

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, Ngo Phuong Ly, llegaron hoy al aeropuerto de Changi para iniciar una visita de Estado a Singapur del 29 al 31 de mayo, por invitación del mandatario singapurense, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.

Ver más

Valeria Vershinina, subdirectora del Centro ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), afiliado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. (Fuente: VNA)

Vietnam gana protagonismo en relaciones Rusia-ASEAN

Rusia evalúa altamente el papel de Vietnam como "puente de conexión" en el Sudeste Asiático y afirma que ambos países han mantenido estrechos mecanismos de coordinación en foros multilaterales para promover el desarrollo estable de la asociación estratégica Rusia-ASEAN.

Tailandia lanza una iniciativa de producción arrocera con bajas emisiones de carbono

Conflictos con fauna silvestre causan pérdidas millonarias a Malasia

Un total de 76 mil 361 denuncias por conflictos entre seres humanos y animales silvestres, las cuales involucran pérdidas económicas estimadas en 14,5 millones de dólares, se registraron en Malasia entre 2021 y mayo del presente año, una situación alarmante que requiere atención inmediata debido a sus graves repercusiones en la seguridad ciudadana y la economía nacional.

Tailandia lanza una iniciativa de producción arrocera con bajas emisiones de carbono

Tailandia endurece el control sobre los contenidos deepfake generados por IA

El Centro Tailandés de Lucha contra las Noticias Falsas advirtió a la población que actúe con cautela al utilizar tecnología de inteligencia artificial (deepfake) para modificar imágenes de otras personas y hacer que aparenten emociones exageradas, ya que dicha conducta puede constituir un delito según la legislación tailandesa cuando se cumplan las condiciones legales correspondientes.

Los equipos de rescate han recuperado un total de 53 cuerpos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de la provincia de Sarangani, en el Sur de Filipinas. (Fuente: Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas)

Aumenta el número de víctimas mortales por el sismo en Filipinas

Los equipos de rescate han recuperado un total de 53 cuerpos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de la provincia de Sarangani, en el Sur de Filipinas, según informó hoy la Oficina de Protección contra Incendios (BFP) del país archipelágico al entrar las operaciones de búsqueda y salvamento en su cuarto día.

Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reafirma la centralidad del bloque (Foto: VNA)

Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reafirma la centralidad del bloque

El Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026), celebrado recientemente en Hanoi, se consolidó como una plataforma estratégica indispensable para que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) trascienda la mera gestión de crisis y diseñe la región a largo plazo, al tiempo que elevó de manera notable el prestigio diplomático de Vietnam.