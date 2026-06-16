Tailandia aspira a convertirse en un centro de aviación regional para 2029

Bangkok (VNA) - Tailandia está acelerando una serie de proyectos aeroportuarios para consolidar su posición como centro de aviación regional para 2029, con la expansión del aeropuerto de Suvarnabhumi impulsando una doble mejora en la capacidad de pasajeros y carga.



Según el viceprimer ministro y titular de Transporte de Tailandia, Phiphat Ratchakitprakarn, el país está emprendiendo una ola de proyectos de infraestructura aeroportuaria para aprovechar su ubicación estratégica entre los dos mercados más poblados del mundo, China e India, consolidando así el papel de Tailandia como un centro clave de tránsito y logística en la ASEAN y Asia.



Phiphat indicó que su ministerio se está preparando para presentar el proyecto de expansión este del aeropuerto de Suvarnabhumi para su aprobación por el gabinete. El plan tiene un costo aproximado de 367 millones de dólares. Se prevé que la construcción comience en 2027 y concluya en 2029, aumentando la capacidad anual de pasajeros de 60 millones a 70 millones.



En combinación con la expansión prevista del Aeropuerto Internacional Don Mueang, los dos principales aeropuertos de Bangkok gestionarían aproximadamente 120 millones de pasajeros al año, sentando las bases para la ambición de Tailandia de convertirse en un importante centro de aviación.



Según datos del Ministerio, se prevé que el volumen de carga del aeropuerto de Suvarnabhumi supere los 2,3 millones de toneladas en 2026./.

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