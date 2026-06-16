Tailandia lanza una iniciativa de producción arrocera con bajas emisiones de carbono

Bangkok (VNA) - El Centro de Investigación Arrocera de Phranakhon Si Ayutthaya, en Tailandia, está implementando activamente el modelo económico Bio-Circular-Green (BCG) para impulsar la producción de arroz con bajas emisiones de carbono.



La iniciativa, respaldada por el Gobierno y desarrollada en una zona piloto de 50.000 rai (alrededor de 8.000 hectáreas) en ocho provincias del centro de Tailandia, tiene como objetivo aprovechar el lucrativo mercado internacional de la agricultura verde y asegurar una posición en el ecosistema global de créditos de carbono.



El director del Centro de Investigación Arrocera de Phranakhon Si Ayutthaya, Noppadol Prayoonsuk, anunció la hoja de ruta estratégica tras una reunión de alto nivel en la que participaron destacados investigadores agrícolas y representantes del Instituto Nacional de Ciencia del Arroz y del Grupo de Investigación para la Protección del Arroz.



El eje central de esta iniciativa agrícola ecológica es la ampliación del uso de tecnologías agrícolas modernas. Financiado por el Fondo de Investigación e Innovación de Tailandia (TSRI) y la Agencia para el Desarrollo de la Investigación Agrícola (ARDA), el proyecto promueve el cultivo moderno de arroz mediante tres medidas principales: la mejora de las técnicas de riego alternado con humectación y secado (AWD) para reducir las emisiones de metano; la fertilización de precisión para disminuir el uso de productos químicos y los costos de producción; y la gestión de residuos agrícolas para eliminar la quema a cielo abierto.



Noppadol Prayoonsuk afirmó que el centro de Tailandia posee un enorme potencial para desarrollar un sistema de producción arrocera con bajas emisiones de carbono gracias a su extensa red de riego, sus amplias áreas agrícolas continuas y la capacidad de los agricultores para adoptar tecnologías modernas.



La transición hacia una agricultura de bajas emisiones está impulsada por los cambios en la dinámica del comercio internacional. A medida que aumenta la demanda mundial de productos agrícolas certificados como sostenibles, la industria arrocera tradicional de Tailandia enfrenta una creciente presión para innovar y mantener su competitividad.



Noppadol Prayoonsuk subrayó que la alineación de las prácticas productivas con los objetivos climáticos internacionales no solo fortalecerá la reputación del arroz tailandés en los mercados de exportación, sino que también generará oportunidades adicionales de ingresos para los agricultores mediante futuros mecanismos de créditos de carbono./.





VNA