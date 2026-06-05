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Vietnam comparte en Rusia su visión y preparativos para APEC 2027

Vietnam presentó sus preparativos para APEC 2027 y abogó por una cooperación económica abierta, resiliente y sostenible en Asia-Pacífico.

La viceministra vietnamita de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang interviene en la cita (Foto: VNA)
La viceministra vietnamita de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang interviene en la cita (Foto: VNA)

Moscú, 05 jun (VNA)- La viceministra vietnamita de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang asistió a una sesión de discusión titulada “Rusia-APEC: Amplias perspectivas de cooperación hasta 2035”, celebrada hoy en el marco del XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), y compartió las experiencias de Vietnam en los preparativos para el Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027.

El simposio contó con la participación de Alexey Overchuk, viceprimer ministro de Rusia, y Alexander Pankin, viceministro de Relaciones Exteriores del país euroasiático, junto con otros altos funcionarios del APEC y representantes de diversas empresas y fondos de inversión rusos.

En su intervención, Thu Hang enfatizó el papel de la región de Asia-Pacífico como motor de crecimiento de la economía mundial durante las últimas tres décadas. Según la viceministra, el éxito de la región se ha construido sobre los cimientos de la integración económica, los mercados abiertos, la liberalización del comercio y la inversión, la innovación y el compromiso de cooperación.

Al valorar positivamente las contribuciones del APEC al crecimiento, la conectividad y el desarrollo sostenible de la región, la funcionaria enfatizó la importancia de continuar potenciando su papel como el principal foro de cooperación económica.

Exhortó a concentrarse en tres grandes prioridades hacia el año 2035, que incluyen: promover el comercio y la inversión libres y abiertos; elevar la capacidad de resiliencia de las economías y cadenas de suministro; y aprovechar las oportunidades de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde con el fin de garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo.

Al ratificar que Hanoi otorga una gran importancia al APEC y a la región de Asia-Pacífico, la vicecanciller informó que, tras haber sido anfitrión del foro en los años 2006 y 2017, Vietnam ha aportado numerosas iniciativas sobre la reforma del APEC, el desarrollo inclusivo en lo socioeconómico, y la formación de recursos humanos en la era digital.

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Panorama de la cita (Foto: VNA)


Actualmente, Vietnam destina recursos prioritarios y se prepara activamente para asumir el rol de país anfitrión del APEC 2027, y desea coordinar estrechamente con China, anfitrión de la APEC 2026, así como con las demás economías integrantes, para impulsar la cooperación en aras de la paz, la prosperidad y el desarrollo de la región y del mundo, patentizó.

Los delegados valoraron altamente el papel, la visión y la preparación proactiva de Vietnam para el APEC 2027, expresando su confianza en que Vietnam continuará realizando contribuciones importantes para promover el diálogo, la integración económica y la cooperación por una región abierta, resiliente y próspera en el Asia-Pacífico. Igualmente, destacaron el desarrollo dinámico del país y lo consideraron un socio potencial en los ámbitos de la inversión, el comercio y los servicios financieros.

En la sesión, los participantes se concentraron en intercambiar opiniones sobre el papel, el potencial y las directrices de cooperación del APEC en un contexto en el que la economía regional y global experimenta transformaciones profundas bajo el impacto de la transformación digital, los cambios demográficos, la reestructuración de las cadenas de suministro y las tendencias de fragmentación económica.

Asimismo, destacaron el rol de la APEC en la promoción de un sistema de comercio multilateral abierto, el apoyo a la formación de normas de cooperación económica regional y el posicionamiento de Asia-Pacífico como una región dinámica del mundo./.

VNA
#APEC 2027 #SPIEF 2026 #Foro Económico Internacional de San Petersburgo #Asia-Pacífico
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