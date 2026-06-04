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Ningún ciudadano vietnamita afectado en grave incendio en India

La Embajada de Vietnam en la India confirmó que ningún ciudadano vietnamita figura entre las víctimas del grave incendio ocurrido el 3 de junio en el hotel Flourish Stay, ubicado en la zona de Malviya Nagar, al sur de Nueva Delhi.

El grave incendio ocurrido el 3 de junio en el hotel Flourish Stay, ubicado en la zona de Malviya Nagar, al sur de Nueva Delhi. (Foto: Xinhua/ VNA)
El grave incendio ocurrido el 3 de junio en el hotel Flourish Stay, ubicado en la zona de Malviya Nagar, al sur de Nueva Delhi. (Foto: Xinhua/ VNA)

Nueva Delhi (VNA) - La Embajada de Vietnam en la India confirmó que ningún ciudadano vietnamita figura entre las víctimas del grave incendio ocurrido el 3 de junio en el hotel Flourish Stay, ubicado en la zona de Malviya Nagar, al sur de Nueva Delhi.

De acuerdo con las autoridades indias y medios locales, el siniestro ha dejado al menos 21 fallecidos, entre ellos 18 extranjeros procedentes de Bangladesh, Nigeria, Mozambique y Liberia, además de cerca de 40 heridos, varios en estado crítico.

Las investigaciones preliminares apuntan a múltiples violaciones de las normas de seguridad contra incendios. El establecimiento operaba con licencia de alojamiento familiar para solo seis habitaciones, pero funcionaba en la práctica con unas 25 habitaciones distribuidas en varios niveles, incluido el sótano, y no contaba con el certificado de seguridad contra incendios.

El propietario del hotel fue detenido la misma noche del 3 de junio, pocas horas después del incendio.

Según el jefe del Servicio de Bomberos de Delhi, Abhilash Kumar Malik, la estructura del edificio dificultó gravemente la evacuación. Las ventanas estaban completamente selladas y el lugar no contaba con un sistema de ventilación adecuado, mientras que las puertas de acceso automático con sensores dejaron de funcionar al desatarse el incendio. Esto provocó que numerosos huéspedes quedaran atrapados en el interior sin poder salir ni acceder a aire limpio.

El fuego se propagó con rapidez, llenando la planta baja de humo denso en pocos minutos antes de extenderse a los pisos superiores. Las autoridades continúan investigando el origen del siniestro, que algunos testigos relacionan con un posible fallo eléctrico o una explosión en un restaurante del edificio.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció compensaciones financieras para los afectados a través del Fondo Nacional de Socorro del Primer Ministro, con una ayuda económica de aproximadamente 2.100 dólares a los familiares de cada fallecido y de unos 523 dólares a los heridos./.

VNA
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