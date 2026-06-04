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Académico tailandés destaca papel de Vietnam en cooperación regional como eje de su estrategia internacional

Vietnam sitúa la cooperación regional como base de una estrategia internacional más amplia, según evaluó el académico tailandés Supalak Ganjanakhundee en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA). Sus declaraciones se producen en el contexto de la reciente gira del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, por tres países del Sudeste Asiático, así como de su intervención en el Diálogo de Shangri-La en Singapur.

El académico tailandés Supalak Ganjanakhundee. (Foto: VNA)
El académico tailandés Supalak Ganjanakhundee. (Foto: VNA)

Bangkok (VNA) - Vietnam sitúa la cooperación regional como base de una estrategia internacional más amplia, según evaluó el académico tailandés Supalak Ganjanakhundee en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA). Sus declaraciones se producen en el contexto de la reciente gira del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, por tres países del Sudeste Asiático, así como de su intervención en el Diálogo de Shangri-La en Singapur.

El experto subrayó que, antes de exponer la visión de Vietnam sobre la paz y la seguridad regional en dicho foro, el dirigente vietnamita realizó una visita oficial a Tailandia, miembro clave de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Este hecho, señaló, refleja la alta prioridad que Hanoi concede a la asociación regional y a sus relaciones con los países vecinos. A juicio de Supalak, Tailandia ocupa una posición estratégica en el pensamiento de Vietnam, al ser una de las mayores economías del bloque y un actor influyente en cuestiones regionales como la cooperación en el Mekong y la evolución de la situación en Myanmar y Camboya. En este sentido, el fortalecimiento de los vínculos bilaterales contribuye tanto a los intereses comunes como a la estabilidad regional.

Al analizar el discurso de To Lam en el Diálogo de Shangri-La, el académico destacó la identificación de tres crisis interrelacionadas: la del orden internacional, la del desarrollo y la de la confianza estratégica. Este enfoque, señaló, refleja una visión integral de la seguridad que va más allá del ámbito militar, incorporando la resiliencia económica, la gobernanza tecnológica y la preservación de normas globales estables.
Supalak consideró especialmente relevante el énfasis de Vietnam en la diplomacia preventiva, el diálogo, la mediación, la conciliación y los mecanismos de construcción de confianza, lo que evidencia -a su juicio- el creciente papel del país como actor activo en la configuración del entorno regional.

Asimismo, destacó el firme respaldo de Vietnam al papel central de la ASEAN. Según interpretó, esta centralidad no se limita al mantenimiento de foros liderados por el bloque, sino que implica una mayor eficacia en la prevención de conflictos, la gestión de tensiones y la preservación de la estabilidad estratégica en un contexto de creciente competencia entre grandes potencias.

El académico afirmó que Vietnam no solo se adapta a la dinámica regional, sino que incrementa su contribución a la configuración del entorno estratégico. En este marco, subrayó que el diálogo, la diplomacia preventiva, la confianza estratégica, el derecho internacional y la centralidad de la ASEAN constituyen pilares fundamentales para la estabilidad.

Observó que Vietnam está emergiendo como una potencia media estable, orientada a fortalecer las instituciones regionales, apoyar el equilibrio estratégico, promover el derecho internacional y asegurar que la rivalidad de las grandes potencias no debilite la paz y la prosperidad en la región de Asia-Pacífico.

De igual modo, subrayó que el valor del discurso presidencial para la ASEAN radica en ofrecer una visión sobre cómo responder a un entorno estratégico volátil, abordando los desafíos globales y demostrando que Vietnam percibe al bloque no solo como un foro diplomático, sino como un mecanismo esencial para resguardar la estabilidad regional frente a la creciente incertidumbre geopolítica./.

VNA
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