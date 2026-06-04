Vietnam busca acelerar desembolso de los programas de objetivos nacionales

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Finanzas instó a acelerar la ejecución y el desembolso de los programas de objetivos nacionales, cuyos avances siguen siendo inferiores a lo previsto, y reclamó medidas firmes contra la evasión de responsabilidades para garantizar el cumplimiento del plan de inversión de 2026.



Durante la rueda de prensa ordinaria del Gobierno correspondiente a mayo, el viceministro de Finanzas Nguyen Duc Chi reconoció que el ritmo de desembolso de estos programas, así como de la inversión pública en general, continúa siendo lento.



Según explicó, los ministerios, organismos y administraciones locales han identificado tanto factores objetivos como subjetivos detrás de esta situación y han informado reiteradamente al Gobierno y al Primer Ministro sobre los obstáculos existentes.



El funcionario admitió que en algunos lugares persisten deficiencias en la dirección y gestión, limitaciones en la capacidad de ejecución y una tendencia de ciertos funcionarios a eludir o trasladar responsabilidades, factores que han afectado la implementación de los tres programas de objetivos nacionales.



Ante este escenario, el Ministerio de Finanzas asesoró al Gobierno para la promulgación de la Directiva 22/CT-TTg, destinada a acelerar la ejecución de los proyectos y el desembolso de los recursos asignados.



Nguyen Duc Chi subrayó que, para alcanzar la meta de desembolsar el 100% del capital previsto para 2026, los ministerios, organismos y localidades deben revisar y perfeccionar con urgencia los mecanismos, políticas y normativas de implementación, garantizando reglas claras y una interpretación uniforme que evite retrasos derivados de criterios divergentes.



Asimismo, destacó la necesidad de reforzar la responsabilidad de los dirigentes, vinculando los resultados de ejecución y desembolso con la evaluación del desempeño de los funcionarios. A su juicio, los casos de retraso deberán ser esclarecidos y tratados conforme a las disposiciones vigentes del Partido y del Estado.



El viceministro también abogó por profundizar la descentralización administrativa, acompañada de mayores mecanismos de supervisión y control, al tiempo que llamó a fortalecer las capacidades del personal local en áreas como inversión pública, licitaciones, gestión financiera, presupuestaria y liquidación de proyectos.



Además, instó a las entidades competentes a aplicar de manera estricta los objetivos de la Directiva 22/CT-TTg para evitar que los recursos ya asignados permanezcan sin ejecutarse, reduciendo así la eficacia de las inversiones públicas.



Por último, señaló que la publicación transparente de los resultados de cada ministerio, organismo y localidad contribuirá a reforzar la supervisión y la rendición de cuentas, además de impulsar el ritmo de desembolso.



Nguyen Duc Chi expresó su confianza en que la aplicación coordinada y rigurosa de estas medidas permitirá mejorar significativamente la ejecución de los programas de objetivos nacionales durante el resto de 2026./.

VNA