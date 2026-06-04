Campaña de 500 días y noches en Vietnam impulsa identificación de mártires mediante ADN y digitalización

Hanoi (VNA) - Varias localidades de Vietnam aceleran la implementación de la campaña “500 días y noches” para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires sin información, apoyándose en avances científicos, análisis de ADN y la digitalización de datos.



En la provincia altiplánica de Lam Dong, el Comité Directivo 515 inició hoy la toma de muestras, la digitalización y la entrega de restos óseos de mártires no identificados en el Cementerio de Mártires de Duc Linh, seleccionado como proyecto piloto para perfeccionar los procedimientos antes de extenderlos al resto de la localidad. En esta primera fase se recolectaron 55 muestras, que fueron preservadas, selladas e incorporadas al sistema de gestión y comparación genética.



El vicepresidente del Comité Popular provincial y jefe del Comité Directivo 515 de Lam Dong, Dinh Van Tuan, señaló que esta actividad permite poner a prueba y perfeccionar cada etapa del proceso, desde la preparación y apertura de las tumbas hasta la toma, conservación y entrega de las muestras, así como la restauración provisional de las sepulturas, con el fin de extraer experiencias para una implementación más rigurosa y eficiente.



Lam Dong cuenta con 12 cementerios de mártires, de los cuales 11 requieren la toma de muestras. En total, existen 4.845 tumbas sin identificar, incluidas 3.436 en el Cementerio de Mártires de Binh Thuan y 777 en el de Lam Dong.



De manera paralela, el Comité Directivo 515 de la ciudad sureña de Dong Nai puso en marcha un plan para la toma de muestras en tumbas sin información ubicadas en 12 cementerios de mártires de la localidad. Las autoridades prevén completar el muestreo de 7.668 sepulturas entre junio de 2026 y julio de 2027, antes de ampliar el proceso a los casos que disponen de algunos datos, pero cuya identidad aún no ha podido determinarse.



El Cementerio de Mártires de Vinh Cuu, donde reposan 104 mártires sin identificar, fue elegido como punto piloto para evaluar el procedimiento antes de su despliegue generalizado. El Comité Directivo exigió a las unidades implicadas cumplir estrictamente los protocolos técnicos, evitar errores o confusiones y garantizar los recursos necesarios para la conservación, el transporte, la entrega y el análisis de las muestras de ADN.



Paralelamente, las localidades avanzan en la digitalización de la información y su integración en los sistemas de gestión y en la base de datos nacional sobre personas con méritos revolucionarios.



La creación de una base de datos completa y fiable se considera una herramienta clave para facilitar la comparación genética y la identificación de los mártires que aún permanecen sin nombre, respondiendo así a las aspiraciones de sus familiares y reafirmando la tradición vietnamita de gratitud hacia quienes sacrificaron su vida por la independencia y la libertad de la nación./.

VNA