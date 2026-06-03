Sociedad

Gobierno se compromete a una supervisión estricta para garantizar calidad del biocombustible E10

El viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, afirmó la determinación del Gobierno de mantener medidas de control estrictas para garantizar la calidad del biocombustible E10, en el marco de la transición de Vietnam hacia un mayor uso de gasolina con base en biocombustibles.

El viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, afirma la determinación del Gobierno de mantener medidas de control estrictas para garantizar la calidad del biocombustible E10. (Foto: VNA)
El viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, afirma la determinación del Gobierno de mantener medidas de control estrictas para garantizar la calidad del biocombustible E10. (Foto: VNA)


Hanoi (VNA) – El viceministro vietnamita de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, afirmó la determinación del Gobierno de mantener medidas de control estrictas para garantizar la calidad del biocombustible E10, en el marco de la transición de Vietnam hacia un mayor uso de gasolina con base en biocombustibles.

Durante la conferencia de prensa periódica del Gobierno correspondiente al mes de mayo, celebrada hoy en Hanoi, Nhat Tan señaló que, según la hoja de ruta introducida a partir del 1 de junio, el mercado actualmente suministra tanto mezclas de biocombustible E5 como E10.

Al abordar las preocupaciones sobre la calidad del combustible, indicó que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha emitido normas específicas y regulaciones técnicas que rigen los biocombustibles, y que todos los productos deben cumplir estos requisitos.

Añadió que las autoridades competentes llevarán a cabo inspecciones y monitoreo periódicos a lo largo de toda la cadena de suministro, incluyendo la producción, mezcla, distribución, circulación y venta minorista, para garantizar un estricto control de calidad del biocombustible.

“Todas las etapas deben estar sujetas a inspección y supervisión”, subrayó el subitular, al tiempo que alentó a los consumidores a proporcionar retroalimentación sobre la calidad del combustible.

Señaló que la legislación que regula el comercio de petróleo, la calidad de los productos y las normas técnicas ya define claramente las responsabilidades de las partes involucradas en la producción, mezcla, distribución, transporte y venta de todos los productos de combustible, incluidos los biocombustibles.

Además de las inspecciones rutinarias y programadas, el Ministerio de Industria y Comercio continuará realizando inspecciones no anunciadas. Nhat Tan indicó que este tipo de monitoreo se ha llevado a cabo de manera constante desde la introducción del biocombustible E5 en el mercado en 2018, lo que ha contribuido a garantizar su calidad y fiabilidad.

“Estamos implementando la Directiva del viceprimer ministro permanente de que el objetivo más importante de la transición hacia los biocombustibles es ofrecer el mayor beneficio posible a la población”, afirmó.
“Los intereses de los consumidores son primordiales, y todas las políticas deben diseñarse para protegerlos”, aseguró.

Según el funcionario, el ministerio ha preparado un manual del biocombustible E10 para orientar a los consumidores y también ha desarrollado un documento de preguntas frecuentes para abordar las inquietudes del público. Estos materiales de orientación se actualizarán continuamente en función de la retroalimentación recibida de los consumidores.

Además, esta cartera ha establecido una plataforma de chatbot para recopilar opiniones del público y complementar la información del sistema de preguntas frecuentes, contribuyendo así a garantizar respuestas objetivas, precisas y oportunas a las consultas de los consumidores.

En la misma conferencia de prensa, Dang Xuan Phong, ministro y jefe de la Oficina del Gobierno, enfatizó la importancia de una comunicación pública eficaz durante la transición al combustible E10.

Instó al Ministerio de Industria y Comercio a escuchar atentamente las opiniones del público, reforzar la orientación a través del manual del E10 e intensificar las inspecciones, el monitoreo y las evaluaciones para abordar rápidamente cualquier problema emergente y salvaguardar los intereses de los consumidores

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