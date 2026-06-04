Sociedad

Vietnam entre los cuatro países del Sudeste Asiático más atractivos para viajar y vivir

Según los resultados de una encuesta realizada en 2026 por el Instituto ISEAS – Yusof Ishak, con sede en Singapur, Vietnam figura entre los cuatro países más atractivos de la región tanto para viajar como vivir.

La Bahía de Ha Long (Fuente: VNA)
La Bahía de Ha Long (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Según los resultados de una encuesta realizada en 2026 por el Instituto ISEAS – Yusof Ishak, con sede en Singapur, Vietnam figura entre los cuatro países más atractivos de la región tanto para viajar como vivir.

Los cuatro países del Sudeste Asiático mencionados son Tailandia, Singapur, Malasia y Vietnam. Mientras tanto, entre Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia, los encuestados mostraron su interés en el turismo doméstico. La mayoría de los tailandeses prefieren viajar por su país.

La atracción de esta zona radica en un entorno de negocios amigable, altos estándares de educación, salud y transporte, así como en sus bajos índices de criminalidad, la estabilidad política y otros factores.

Japón ha sido durante años el destino preferido de los turistas del Sudeste Asiático. Numerosos ciudadanos de Indonesia, Filipinas y Tailandia han encontrado oportunidades laborales en diversos sectores de la economía japonesa, una de las que enfrenta el proceso de envejecimiento demográfico más acelerado del mundo.

Las importantes inversiones de Japón en el desarrollo de recursos humanos, el comercio y la asistencia al desarrollo en estos países han contribuido a fortalecer y mantener su poder blando en la región. A ello se suman las intensas campañas de promoción turística y la depreciación del yen, factores que han incrementado aún más el atractivo del país, no solo entre los habitantes del Sudeste Asiático.

Según la encuesta, además de los 11 Estados miembros de la ASEAN, los encuestados podían elegir entre un Estado miembro de la Unión Europea, Australia, Canadá, China, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, el Reino Unido y Estados Unidos./.

VNA
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