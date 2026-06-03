Provincia vietnamita de Thanh Hoa convierte su patrimonio cultural y espiritual en motor turístico

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) La provincia centrovietnamita de Thanh Hoa avanza de manera gradual y efectiva en la combinación entre la preservación del patrimonio y el desarrollo del turismo cultural y espiritual, especialmente en torno a la práctica vietnamita del culto a las Diosas Madres de los Tres Reinos, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



Gracias a su extenso sistema de templos y santuarios, Thanh Hoa se ha consolidado como un destino atractivo tanto para turistas nacionales como internacionales.



Según el reconocido artesano Tran Van Thuan, presidente de la Asociación para la Protección del Canto Tradicional y la Práctica del Culto a la Diosa Madre en Thanh Hoa, muchos visitantes extranjeros procedentes de países con tradiciones similares de veneración a deidades femeninas encuentran afinidades culturales con esta creencia vietnamita. Por ello, sitios históricos y espirituales como el Templo Song, el Santuario Na, el Templo Pho Cat y el Templo Cua Dat reciben cada vez más visitantes interesados en explorar la cultura espiritual local.



En los últimos años, la Asociación Provincial para la Protección del Canto Tradicional y el Culto a la Diosa Madre ha promovido diversas actividades de intercambio cultural en Tailandia, Corea del Sur, Hong Kong (China) y Taiwán (China), con el objetivo de difundir los valores culturales de Thanh Hoa y fortalecer los lazos culturales internacionales.



No obstante, el rápido crecimiento de santuarios privados también plantea desafíos para la gestión y preservación del patrimonio. Según Bui Thi Tuyet, jefa del Departamento de Gestión del Patrimonio Cultural del Servicio provincial de Cultura, Deportes y Turismo, Thanh Hoa cuenta actualmente con más de 1.500 reliquias y sitios histórico-culturales catalogados, además de más de 4.000 santuarios y espacios de culto privados que están siendo inventariados y revisados.



En este contexto, han surgido algunas distorsiones en las prácticas religiosas que afectan el valor tradicional del patrimonio. El investigador cultural Ha Huy Tam, subdirector del Instituto de Investigación Aplicada sobre Cultura Tradicional y Arquitectura de Vietnam, subrayó que la preservación de las creencias religiosas debe ir acompañada de la conservación de los rituales, cantos populares, vestimentas tradicionales y espacios originales de práctica. Si se gestiona adecuadamente, el culto a la Diosa Madre no solo contribuirá a preservar la identidad cultural nacional, sino también a impulsar un modelo de turismo sostenible.



Actualmente, numerosos templos y santuarios de Thanh Hoa continúan respetando rigurosamente las normas tradicionales en las ceremonias rituales, como ocurre en el Santuario Tay Mo, el Templo Song, el Templo Pho Cat y el Templo Lach Bang. Prácticas como el ayuno previo a los rituales de posesión espiritual, así como el uso de vestimentas y danzas específicas para cada deidad, han contribuido a mantener el carácter sagrado de estas ceremonias y a reforzar el atractivo singular del patrimonio cultural.



El profesor asociado y doctor Bui Hoai Son, miembro del Comité de Cultura y Sociedad de la Asamblea Nacional, afirmó que el reconocimiento por parte de la UNESCO de la práctica del culto a las Diosas Madres de los Tres Reinos reafirma el valor duradero de la cultura tradicional vietnamita. En este sentido, Thanh Hoa desempeña un papel clave gracias a su sistema de rituales y espacios de culto profundamente vinculados con la identidad local.



Los especialistas consideran que, para desarrollar adecuadamente el turismo espiritual, Thanh Hoa debe continuar perfeccionando las normativas de gestión de los sitios patrimoniales, combatir con firmeza las prácticas supersticiosas y la comercialización de la espiritualidad, además de reforzar la recopilación y preservación de canciones y rituales folclóricos tradicionales.



Asimismo, destacan la necesidad de formar un equipo de guías turísticos e intérpretes con amplios conocimientos sobre el culto a la Diosa Madre, a fin de ayudar a los visitantes a comprender el auténtico valor cultural del patrimonio y evitar que los rituales espirituales se transformen en simples espectáculos de entretenimiento.



La coordinación entre las autoridades, los investigadores y las comunidades practicantes está creando una base sólida para que Thanh Hoa preserve eficazmente su patrimonio y, al mismo tiempo, aproveche su potencial para desarrollar el turismo cultural y espiritual, contribuyendo así al crecimiento de la economía local./.

VNA