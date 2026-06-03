Vietnam refuerza el control de los viajes al extranjero para garantizar un turismo seguro y legal

Hanoi (VNA) - La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam ha puesto en marcha nuevas medidas destinadas a fortalecer la gestión de las actividades de turismo emisor (outbound), con el propósito de mejorar la supervisión estatal de los servicios de viajes internacionales y garantizar que los programas turísticos al extranjero se desarrollen de manera segura, ordenada y conforme a la legislación vigente.



En este marco, el organismo emitió el Documento Oficial No. 1217/CDLQGVN-QLLH dirigido a las empresas autorizadas para operar servicios internacionales de viajes, instándolas a reforzar los mecanismos de control y seguimiento de los ciudadanos vietnamitas que viajan al exterior.



Según la entidad, el turismo outbound ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años, contribuyendo a fortalecer los intercambios internacionales y a satisfacer la creciente demanda de viajes, estudios y experiencias en el extranjero por parte de la población.



Sin embargo, las autoridades han detectado casos en los que algunos ciudadanos aprovecharon los programas turísticos para salir del país con fines distintos a los declarados, entre ellos la residencia o el trabajo ilegal en el extranjero. Estas prácticas no solo representan riesgos para los propios viajeros, sino que también afectan la reputación de las agencias de viajes y pueden dañar la imagen del turismo vietnamita en el ámbito internacional.



Ante esta situación, la Autoridad Nacional de Turismo exhortó a las empresas del sector a cumplir estrictamente las disposiciones legales relacionadas con el turismo, la inmigración y otras normativas aplicables. Asimismo, recordó que la organización de viajes al extranjero debe ajustarse al ámbito de actividad autorizado y a los objetivos establecidos en los programas turísticos registrados.



Las compañías deberán reforzar la gestión de los turistas antes, durante y después de cada viaje, verificando cuidadosamente la información de los clientes y administrando de forma rigurosa los expedientes, contratos e itinerarios. Del mismo modo, se les insta a identificar de manera oportuna posibles situaciones de riesgo o intentos de utilizar los programas turísticos para fines distintos a los permitidos.



La autoridad turística subrayó que las empresas no podrán organizar, facilitar, encubrir ni colaborar bajo ninguna circunstancia con actividades destinadas a promover la salida irregular del país, la residencia ilegal, el trabajo no autorizado o cualquier otra conducta que contravenga la legislación vigente en los países de destino.



Asimismo, se solicitó reforzar la responsabilidad de los directivos, guías turísticos y jefes de grupo en el seguimiento de los viajeros durante toda la duración de los programas turísticos. Las agencias deberán mantener una coordinación permanente con sus socios internacionales y con las autoridades competentes para resolver con rapidez cualquier incidente que pudiera surgir.



Otro de los aspectos prioritarios es el fortalecimiento de las actividades de información y sensibilización dirigidas a los turistas, con el objetivo de promover el cumplimiento de las leyes vietnamitas y de los países de destino, así como de las normas relacionadas con inmigración, residencia, seguridad, orden público, comportamiento cívico y protección personal durante los viajes.



En caso de incidentes que involucren a ciudadanos vietnamitas en el extranjero, las agencias deberán colaborar estrechamente con las representaciones diplomáticas de Vietnam, las autoridades locales y las entidades pertinentes para gestionar la situación. Además, estarán obligadas a informar oportunamente a la Autoridad Nacional de Turismo para facilitar el seguimiento y la coordinación de las medidas necesarias.



Por último, el organismo recomendó a las empresas revisar y perfeccionar periódicamente sus procedimientos de gestión de riesgos, fortalecer la responsabilidad jurídica y la ética profesional de sus trabajadores, y fomentar una mayor cultura de cumplimiento normativo en todo el sector.



Estas medidas buscan contribuir a la construcción de un entorno turístico más seguro, transparente y sostenible, al tiempo que protegen la reputación y la imagen de Vietnam como país emisor de turistas en el escenario internacional./.

VNA