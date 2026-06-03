Turistas vietnamitas priorizan destinos cercanos y seguros este verano

Hanoi (VNA) - Este verano, los turistas vietnamitas están modificando sus hábitos de viaje. En lugar de optar por vacaciones de larga duración o itinerarios más costosos, cada vez más viajeros se inclinan por destinos accesibles, flexibles y que ofrezcan mayores garantías de seguridad.



Este cambio responde a diversos factores, entre ellos las fluctuaciones de la economía mundial, el aumento de los costos de los servicios y las incertidumbres geopolíticas que influyen en las decisiones de consumo.



El turismo se adapta al contexto económico

De acuerdo con las agencias de viajes, el mercado turístico durante la temporada estival de 2026 se ha visto claramente afectado por la evolución de la economía tanto dentro como fuera del país. El incremento de los precios de los combustibles ha elevado los costos del transporte, especialmente el aéreo, lo que ha repercutido directamente en el precio final de los paquetes turísticos.



Pham Hai Bang, director general de la empresa de turismo internacional Bluetour, explicó que los circuitos nacionales que dependen del transporte aéreo han perdido atractivo debido a un aumento de costos de entre el 30% y el 40%. En contraste, los viajes por carretera y de corta duración ganan popularidad entre las familias gracias a sus precios más asequibles y a la posibilidad de organizar los itinerarios con mayor autonomía.



En el ámbito internacional también se observa una tendencia hacia destinos con costos más competitivos. China se perfila como uno de los mercados más atractivos para los turistas vietnamitas este verano, con numerosos programas turísticos cuyo precio no supera los 10 millones de dongs (unos 380 dólares) por persona. Ciudades como Chongqing, Shanghái y las rutas que conectan Kunming y Lijiang concentran un interés creciente.



Asimismo, los paquetes turísticos hacia Corea del Sur y Japón, ofrecidos a precios competitivos, están registrando una acogida muy favorable entre los viajeros.



Paralelamente, el turismo doméstico también refleja cambios impulsados por las condiciones climáticas. La intensa ola de calor que afecta al país desde el inicio de la temporada ha incrementado la afluencia de visitantes a destinos costeros y a zonas de clima más fresco.



La bahía de Vinh Hy, situada en la comuna de Vinh Hai, provincia de Khanh Hoa, es un destino turístico que atrae a los visitantes por sus hermosos paisajes naturales, su refrescante mar azul y sus islas. (Foto: VNA)



Según Trinh Thai Ha, director de una empresa turística en Ha Long, provincia de Quang Ninh, además de las playas, muchos turistas eligen destinos como Sa Pa, Tam Dao o complejos de ecoturismo situados en regiones montañosas para escapar de las altas temperaturas.



Ante esta nueva realidad, las agencias de viajes han ajustado sus estrategias comerciales. Un representante de Vietravel señaló que la compañía ha puesto en marcha diversas medidas para estimular la demanda, optimizar costos, diversificar productos y ampliar los beneficios para los clientes, manteniendo al mismo tiempo su compromiso con la calidad del servicio y la experiencia del viajero.



La seguridad, pilar del desarrollo turístico sostenible

Además del factor económico, la seguridad se consolida como uno de los criterios más importantes al momento de elegir un destino o producto turístico. Las empresas del sector realizan un seguimiento constante de las condiciones meteorológicas para adaptar los itinerarios y exigen a los viajeros cumplir con las medidas de protección, como el uso del cinturón de seguridad en los vehículos, chalecos salvavidas en los trayectos acuáticos y el respeto de las normativas vigentes en cada destino.



No obstante, el concepto de seguridad turística va más allá de la protección física de los viajeros. En un mercado donde proliferan ofertas con precios inusualmente bajos, la transparencia de los servicios y la garantía de los derechos de los clientes se han convertido en aspectos fundamentales. Los llamados tours de “costo cero” o “tour 0 dong” siguen presentes en algunos mercados y pueden implicar diversos riesgos para los turistas.



Por ello, los especialistas recomiendan verificar cuidadosamente la información sobre las agencias de viajes, los medios de transporte, las condiciones de alojamiento, la calidad de las comidas, la cobertura de los seguros y los planes de respuesta ante posibles contingencias.



En un entorno económico que continúa marcado por la incertidumbre, la preferencia por viajes de corta distancia, precios razonables y altos estándares de seguridad se hace cada vez más evidente. Esta tendencia plantea el desafío de que la industria turística continúe mejorando la calidad de sus servicios, la transparencia y la competitividad para garantizar un desarrollo sostenible del sector./.