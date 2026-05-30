Provincia vietnamita impulsa turismo como motor económico sostenible

Thai Nguyen, Vietnam (VNA)- Tras la reorganización administrativa, la provincia vietnamita de Thai Nguyen posee numerosos paisajes naturales, un rico patrimonio cultural y una ubicación estratégica que conecta con Hanoi y las localidades septentrionales, por lo que orienta el turismo como un sector económico clave para generar empleo, transformar la estructura económica y preservar la identidad local.
La provincia cuenta con un gran potencial para el ecoturismo, el turismo de descanso y las experiencias culturales. El lago Nui Coc, con una superficie acuática de unas 2.500 hectáreas, está siendo desarrollado como un complejo turístico integral con actividades recreativas, espirituales y ecológicas. Por su parte, el lago Ba Be, de más de 500 hectáreas, rodeado de bosques primarios y cuevas, destaca por sus paisajes naturales y la cultura de las etnias Tay, Nung y Dao.
Thai Nguyen también dispone de decenas de lagos naturales y artificiales, como Nam Cat, Suoi Lanh y Ghenh Che, adecuados para el turismo de fin de semana y los deportes acuáticos. El sistema montañoso kárstico del noreste y cuevas como Phuong Hoang, Hua Ma y Nang Tien favorecen el turismo de aventura.
Asimismo, las famosas zonas de té de Tan Cuong, La Bang y Phu Do combinan valor económico con turismo agrícola y experiencias culturales vinculadas al té.
La provincia posee además un abundante patrimonio cultural con tres reliquias nacionales especiales, 67 sitios históricos nacionales y 45 patrimonios culturales inmateriales reconocidos a nivel nacional. Entre los más destacados figuran el ATK Dinh Hoa - Cho Don, el sitio histórico Dai doi 915 y expresiones culturales tradicionales como el canto Then, Soong Co, la danza Tac Xinh y la ceremonia Cap Sac (un ritual para reconocer la adultez de un hombre) de la etnia Dao.
Según la Asociación de Turismo provincial, en el primer trimestre de 2026 Thai Nguyen recibió más de 900.000 visitantes. Destinos como Nui Coc, Ba Be y las plantaciones de té de Tan Cuong continúan atrayendo a numerosos turistas.
Actualmente, la provincia cuenta con más de 300 establecimientos de alojamiento y múltiples empresas turísticas que desarrollan productos vinculados al turismo del té, el ecoturismo y el turismo comunitario, además de aplicar tecnologías digitales en la promoción.
Para el período 2026-2030, Thai Nguyen se propone recibir al menos 12 millones de turistas y obtener ingresos turísticos superiores a unos 961,5 millones de dólares por año. La provincia prioriza el desarrollo de Nui Coc y Ba Be como zonas turísticas estratégicas, al tiempo que impulsa el turismo verde, el turismo inteligente, la economía nocturna y los complejos de descanso de alta gama.
Junto con la mejora de la infraestructura de transporte regional y la atracción de inversionistas estratégicos, Thai Nguyen aspira a convertir gradualmente el turismo en una fortaleza económica sostenible de la localidad./.