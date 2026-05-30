Provincia vietnamita impulsa turismo como motor económico sostenible

Thai Nguyen, Vietnam (VNA)- Tras la reorganización administrativa, la provincia vietnamita de Thai Nguyen posee numerosos paisajes naturales, un rico patrimonio cultural y una ubicación estratégica que conecta con Hanoi y las localidades septentrionales, por lo que orienta el turismo como un sector económico clave para generar empleo, transformar la estructura económica y preservar la identidad local.​

La provincia cuenta con un gran potencial para el ecoturismo, el turismo de descanso y las experiencias culturales. El lago Nui Coc, con una superficie acuática de unas 2.500 hectáreas, está siendo desarrollado como un complejo turístico integral con actividades recreativas, espirituales y ecológicas. Por su parte, el lago Ba Be, de más de 500 hectáreas, rodeado de bosques primarios y cuevas, destaca por sus paisajes naturales y la cultura de las etnias Tay, Nung y Dao.​

Thai Nguyen también dispone de decenas de lagos naturales y artificiales, como Nam Cat, Suoi Lanh y Ghenh Che, adecuados para el turismo de fin de semana y los deportes acuáticos. El sistema montañoso kárstico del noreste y cuevas como Phuong Hoang, Hua Ma y Nang Tien favorecen el turismo de aventura.​

Asimismo, las famosas zonas de té de Tan Cuong, La Bang y Phu Do combinan valor económico con turismo agrícola y experiencias culturales vinculadas al té.​

La provincia posee además un abundante patrimonio cultural con tres reliquias nacionales especiales, 67 sitios históricos nacionales y 45 patrimonios culturales inmateriales reconocidos a nivel nacional. Entre los más destacados figuran el ATK Dinh Hoa - Cho Don, el sitio histórico Dai doi 915 y expresiones culturales tradicionales como el canto Then, Soong Co, la danza Tac Xinh y la ceremonia Cap Sac (un ritual para reconocer la adultez de un hombre) de la etnia Dao.​

Según la Asociación de Turismo provincial, en el primer trimestre de 2026 Thai Nguyen recibió más de 900.000 visitantes. Destinos como Nui Coc, Ba Be y las plantaciones de té de Tan Cuong continúan atrayendo a numerosos turistas.

El lago Nui Coc. (Fuente: Internet)

​Actualmente, la provincia cuenta con más de 300 establecimientos de alojamiento y múltiples empresas turísticas que desarrollan productos vinculados al turismo del té, el ecoturismo y el turismo comunitario, además de aplicar tecnologías digitales en la promoción.​

Para el período 2026-2030, Thai Nguyen se propone recibir al menos 12 millones de turistas y obtener ingresos turísticos superiores a unos 961,5 millones de dólares por año. La provincia prioriza el desarrollo de Nui Coc y Ba Be como zonas turísticas estratégicas, al tiempo que impulsa el turismo verde, el turismo inteligente, la economía nocturna y los complejos de descanso de alta gama.​

Junto con la mejora de la infraestructura de transporte regional y la atracción de inversionistas estratégicos, Thai Nguyen aspira a convertir gradualmente el turismo en una fortaleza económica sostenible de la localidad./.