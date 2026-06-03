La belleza pacífica de aldea vietnamita Lang Sang

Lang Sang es una aldea de la etnia Mong situada en lo profundo de la zona núcleo de la Reserva natural de Ta Xua, en la provincia norvietnamita de Son La. Este lugar posee una belleza indómita y serena, con majestuosos paisajes montañosos, bosques primigenios e idílicos habitantes que se dedican al cultivo de roza abierta durante todo el año.