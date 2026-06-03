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Las terrazas de arroz durante la temporada de inundación en Lang Sang lucen tan bellos como una pintura. (Foto: VNA)
Las terrazas de arroz durante la temporada de inundación en Lang Sang lucen tan bellos como una pintura. (Foto: VNA)
La vida pacífica en Lang Sang. (Foto: VNA)
La vida pacífica en Lang Sang. (Foto: VNA)
El atardecer en Lang Sang. (Foto: VNA)
El atardecer en Lang Sang. (Foto: VNA)
Los niños de Lang Sang juegan a diario en los senderos de la aldea en medio del tranquilo paisaje de montañas y colinas. (Foto: VNA)
Los niños de Lang Sang juegan a diario en los senderos de la aldea en medio del tranquilo paisaje de montañas y colinas. (Foto: VNA)
Un rincón de Lang Sang bajo la luz del amanecer. (Foto: VNA)
Un rincón de Lang Sang bajo la luz del amanecer. (Foto: VNA)
Las terrazas de arroz durante la temporada de inundación en Lang Sang lucen tan bellos como una pintura. (Foto: VNA)
Las terrazas de arroz durante la temporada de inundación en Lang Sang lucen tan bellos como una pintura. (Foto: VNA)
Las sonrisas serenas de los niños en Lang Sang. (Foto: VNA)
Las sonrisas serenas de los niños en Lang Sang. (Foto: VNA)
Un panorama pictórico y de gran belleza en Lang Sang. (Foto: VNA)
Un panorama pictórico y de gran belleza en Lang Sang. (Foto: VNA)
Cualquier rincón de Lang Sang refleja la belleza pacífica y rústica tanto del paisaje como de la vida de su gente. (Foto: VNA)
Cualquier rincón de Lang Sang refleja la belleza pacífica y rústica tanto del paisaje como de la vida de su gente. (Foto: VNA)
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La belleza pacífica de aldea vietnamita Lang Sang

Lang Sang es una aldea de la etnia Mong situada en lo profundo de la zona núcleo de la Reserva natural de Ta Xua, en la provincia norvietnamita de Son La. Este lugar posee una belleza indómita y serena, con majestuosos paisajes montañosos, bosques primigenios e idílicos habitantes que se dedican al cultivo de roza abierta durante todo el año.

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