Salud

Alianza público-privada fortalece atención médica para mujeres y niños en Vietnam

Vietnam pone en marcha un modelo integral de atención médica para mujeres y niños que combina vacunación, nutrición, salud mental y apoyo social.

En el acto de rúbrica del acuerdo (Foto: VNA)
En el acto de rúbrica del acuerdo (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer modelo integral de atención y protección de la salud para mujeres y niños a nivel nacional se puso en marcha mediante una alianza estratégica entre el Departamento de Salud Materno-Infantil del Ministerio de Salud de Vietnam y el ecosistema clínico Tam Anh – VNVC – ECO – Nutrihome.

El acuerdo, firmado el 3 de junio en el marco del Mes de Acción por la Infancia 2026, marca un nuevo hito en la cooperación entre los organismos estatales y un sistema de salud privado líder, con el objetivo de mejorar el bienestar y garantizar un entorno de desarrollo seguro para las mujeres y los niños vietnamitas.

La iniciativa busca establecer una red integral para el cuidado y la protección de mujeres y niños, que abarque la prevención de enfermedades, la vacunación, la nutrición, el apoyo a la salud mental y la protección infantil en el ciberespacio.

En virtud del memorando de entendimiento, ambas partes coordinarán la ejecución de diversas iniciativas clave, incluidos programas de comunicación y educación pública sobre atención médica para mujeres, madres y niños; cursos de capacitación, talleres y seminarios especializados para fortalecer las capacidades del personal en los campos pertinentes; y el desarrollo y publicación de materiales profesionales, manuales de orientación y productos de comunicación sobre atención médica y protección infantil.

También se fortalecerán las comunicaciones y se apoyarán los esfuerzos para mejorar la eficacia de la Línea Nacional de Protección Infantil 111, contribuyendo a ampliar el acceso de los niños a los servicios de protección y apoyo.

Durante la ceremonia de firma, el director del Departamento de Salud Materno-Infantil, Dinh Anh Tuan, afirmó que la protección y el cuidado de las madres y los niños han sido durante mucho tiempo una prioridad absoluta del Partido y del Estado. Sin embargo, persisten importantes desafíos, como el acceso desigual a los servicios sanitarios, las enfermedades infecciosas emergentes, los accidentes y lesiones, los ahogamientos, el maltrato infantil y los problemas de salud mental.

El funcionario señaló que numerosos casos de enfermedades y muertes infantiles pueden prevenirse completamente mediante medidas de protección eficaces, entre ellas la vacunación. No obstante, incluso en el siglo XXI, continúan registrándose casos de enfermedades graves y fallecimientos de niños debido a esquemas de inmunización incompletos, situación que en muchos casos está asociada a percepciones erróneas o falta de información adecuada sobre las vacunas. Asimismo, advirtió sobre la persistencia de situaciones de maltrato y violencia infantil.

Para abordar esos problemas, la alianza se centrará en la difusión de información sobre normativas y políticas legales, la ampliación de las campañas de sensibilización pública en plataformas digitales y la promoción del servicio de atención telefónica 111. También se priorizarán los programas de capacitación para el personal de protección infantil en todos los niveles.

Ambas partes compartirán recursos, conocimientos y experiencia para fortalecer aún más la protección y el cuidado de las madres y los niños vietnamitas, afirmó Anh Tuan.

Durante el evento, Nguyen Tri Thuc, viceministro de Salud, valoró positivamente la iniciativa, demostrando su convicción de que la estrecha cooperación entre los socios generará beneficios tangibles para la comunidad.

Expresó su esperanza de que los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo se traduzcan pronto en programas y actividades concretas que aporten beneficios tangibles a las mujeres, las madres y los niños, contribuyendo a la implementación exitosa de la estrategia nacional de Vietnam para la protección, el cuidado y la mejora de la salud pública hasta 2030, con una visión a 2045; y ayudando a construir una generación de niños vietnamitas sanos, seguros y capaces de desarrollar todo su potencial.

En representación del ecosistema de salud Tam Anh – VNVC – ECO – Nutrihome, Ha Thu Nga, vicepresidenta del Consejo de Administración del Grupo Hospitalario General de Tam Anh y subdirectora general de la Compañía de Vacunas de Vietnam (VNVC), afirmó que la alianza busca mejorar la atención médica y la protección de las mujeres y los niños, un grupo que desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible tanto de las familias como del país.

Destacó que el modelo de asociación público-privada aprovechará las fortalezas de cada parte para ofrecer soluciones integrales que abarcan desde la prevención de enfermedades, la vacunación y la nutrición hasta el tratamiento, la atención de la salud mental y la creación de un entorno de vida más seguro y saludable.

Se espera que esta iniciativa amplíe el acceso a servicios de salud, nutrición y apoyo social de calidad para millones de mujeres y niños vietnamitas, en aras de la construcción de una generación futura más sana, feliz y sostenible, concluyó Thu Nga.

Las estadísticas muestran que la línea directa 111, administrada por el Departamento de Salud Materno-Infantil, recibió cerca de 360.000 llamadas y más de 4.600 denuncias a través de plataformas en línea en 2025. Muchos de los casos involucraron violencia, abuso o situaciones que requerían intervención urgente.

Estas cifras subrayan la necesidad urgente de una mayor coordinación entre las agencias estatales, los proveedores de atención médica, las escuelas, las familias y las comunidades para construir una red de apoyo más eficaz para las mujeres y los niños./.

VNA
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