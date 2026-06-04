Salud

El 100% de los estudiantes en Vietnam recibirá exámenes médicos anuales

El Ejecutivo oficializa la Decisión n.º 973/QD-TTg, una estrategia de medicina preventiva que desplegará enfermerías independientes e historiales clínicos digitales en todo el sistema educativo.

Escolares vietnamitas juegan fútbol en el receso. (Foto: VNA)
Escolares vietnamitas juegan fútbol en el receso. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam aprobó el Programa de Salud Escolar para el período 2026-2035, que fija como objetivo prioritario garantizar que el 100% de los estudiantes del país se someta al menos una vez al año a revisiones médicas o exámenes de detección de enfermedades.

La iniciativa, oficializada mediante la Decisión número 973/QD-TTg firmada por el viceprimer ministro Le Tien Chau, beneficiará a niños de educación preescolar, alumnos de enseñanza general, estudiantes de escuelas especializadas, centros de educación continua y técnico-profesional, así como de instituciones de educación superior y universidades.

El programa tiene como propósito mejorar la calidad y la eficacia de la atención médica escolar mediante el fortalecimiento de las actividades de promoción, protección y gestión de la salud, con el fin de garantizar el desarrollo integral, tanto físico como mental, de los estudiantes y contribuir al progreso del sistema educativo y de la salud pública.

Para el período 2026-2030, se prevé que el 60% de los centros públicos de educación preescolar y general, así como el 100% de las universidades, institutos superiores, escuelas técnicas, internados y centros para personas con discapacidad, cuenten con personal médico escolar especializado y debidamente cualificado.

Asimismo, todas las instituciones educativas deberán disponer de una enfermería independiente equipada con medicamentos y dispositivos esenciales, además de garantizar el acceso a agua potable y servicios de alimentación que cumplan estrictamente las normas de seguridad alimentaria.

El plan también establece que todos los centros de educación preescolar y primaria supervisen el estado nutricional de los alumnos, mientras que el 80% de los planteles deberá adaptar sus instalaciones sanitarias de acuerdo con los estándares vigentes y las necesidades de las personas con discapacidad.

Otro de los objetivos contempla que la totalidad de los estudiantes cuente con una Cartilla de Salud Electrónica actualizada y vinculada a la Base de Datos Nacional sobre Población.

De cara al período 2031-2035, el programa buscará consolidar los avances alcanzados y cumplir el 100% de los indicadores relacionados con recursos humanos especializados e infraestructura accesible para personas con discapacidad.

Para materializar estas metas, las autoridades han definido seis grupos de tareas y soluciones, entre las que destacan el perfeccionamiento del marco normativo, la capacitación del personal sanitario, la modernización de la infraestructura escolar -incluida la iluminación de las aulas, el suministro de agua limpia y comedores seguros-, la digitalización de los historiales médicos y el impulso de la transformación digital para la gestión nutricional y el seguimiento estadístico permanente de los estudiantes./.

VNA
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