Vietnam aplicará mecanismos preferenciales para viviendas de alquiler

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Construcción de Vietnam propondrá mecanismos financieros y de tierras con incentivos sobresalientes para atraer a las empresas al segmento de viviendas en alquiler a largo plazo, transformando el enfoque habitacional estratégico hacia un modelo integral que priorice las necesidades de los trabajadores, estudiantes y las fuerzas armadas.



El jefe de la Oficina del Ministerio de Construcción, Lam Van Hoang, anunció hoy esta estrategia durante la rueda de prensa ordinaria del Gobierno correspondiente a mayo de 2026, precisando que las nuevas políticas e incentivos formarán parte de las modificaciones a la Ley de Vivienda y a la Ley de Negocios Inmobiliarios que se presentarán ante la Asamblea Nacional para su aprobación en la reunión de octubre de 2026.



De acuerdo con el portavoz oficial, aunque el marco legal vigente y la Ley de Vivienda de 2023 diferencian con claridad las modalidades de venta, alquiler y alquiler con opción a compra, los resultados prácticos del segmento de alquiler muestran severas limitaciones.



El jefe de la Oficina del Ministerio de Construcción, Lam Van Hoang. (Foto: VNA)



Ante la acelerada urbanización y la creciente demanda habitacional, el ministerio cumple las instrucciones directas del Secretario General del Partido y Presidente del Estado, así como del Primer Ministro, para diseñar soluciones contundentes en materia de capital, suelo y gestión, estructurando la agenda sectorial en tres grupos de tareas prioritarias enfocadas en la reforma política, la actualización técnica y la determinación de la demanda real.



El primer grupo de tareas busca consolidar el cambio de mentalidad institucional, transitando del enfoque exclusivo en la vivienda comercial hacia el desarrollo simultáneo de opciones comerciales, sociales y de alquiler a largo plazo en áreas estratégicas como las grandes urbes, zonas industriales, áreas económicas y corredores económicos clave, con énfasis en el modelo de apartamentos en alquiler.



Para el segundo eje de acción, el Ministerio de Construcción coordina la revisión y modificación de las normas y estándares técnicos aplicables, prestando especial atención a las regulaciones de seguridad y prevención de incendios para las edificaciones de alquiler de pequeño y mediano tamaño.



Respecto al tercer grupo de tareas, la cartera trabaja con los ministerios, agencias centrales y administraciones locales, comenzando por los mercados de alta demanda como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Dong Nai, Hai Phong y Da Nang, con el fin de cuantificar las necesidades específicas por tipo de beneficiario, evitar desfases entre la oferta y la demanda, y proponer las cuotas de desarrollo correspondientes para cada provincia del país.



Asimismo, se gestionan los mecanismos de asignación presupuestaria estatal y la movilización de recursos sociales, incluyendo las pautas para la operación y administración comercial de estos complejos habitacionales.



Ante este panorama, el Ministerio de Construcción instó a los Comités Populares provinciales a realizar encuestas detalladas entre grupos de funcionarios, empleados públicos, miembros de las fuerzas armadas, obreros y estudiantes, para planificar y estructurar los fondos de inversión necesarios.



Las administraciones locales deberán revisar sus planes reguladores y preparar reservas de suelo adecuadas y dotadas de infraestructura técnica y social sincronizada, utilizando para la edificación fuentes de inversión pública, fondos de vivienda locales o capital privado, especialmente en áreas con alta densidad poblacional./.