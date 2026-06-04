Vietnam amplía su ecosistema de innovación y fortalece la transformación digital

Hanoi (VNA) - Vietnam continúa consolidando su ecosistema de innovación con importantes avances en ciencia, tecnología y transformación digital, mientras que las exportaciones de productos de alta tecnología representaron el 50,76% del total de las ventas al exterior durante el primer trimestre de 2026, según el Ministerio de Ciencia y Tecnología.



Uno de los hitos más destacados fue el ascenso del país al puesto 50 en el Informe del Índice Global de Ecosistemas de Startups 2026 de StartupBlink, una mejora de cinco posiciones respecto al año anterior y la mejor clasificación alcanzada por Vietnam desde que se elabora este ranking.



El ecosistema nacional de innovación sigue expandiéndose y cuenta actualmente con 963 empresas de ciencia y tecnología, 20 plataformas de intercambio científico-tecnológico y 37 centros de innovación distribuidos en 26 de las 34 provincias y ciudades del país.



En materia de transformación digital, la proporción de trámites realizados íntegramente en línea alcanzó el 50,2% en mayo. Asimismo, se estima que la economía digital aportó el 14,02% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, equivalente a unos 72,1 mil millones de dólares.



Vietnam también mantiene una posición destacada a nivel mundial en infraestructura de telecomunicaciones. La velocidad de internet móvil de banda ancha alcanzó los 207,3 Mbps y la de banda ancha fija los 287,33 Mbps, situando al país en el undécimo puesto global en ambos indicadores.



Hasta la fecha, Vietnam registra 110,5 millones de suscripciones de internet móvil de banda ancha, incluidas 24,29 millones de conexiones 5G, además de 25,62 millones de suscripciones de banda ancha fija. En paralelo, los ingresos del sector postal durante mayo se estimaron en 8,5 billones de dongs (unos 323 millones de dólares), lo que representa un incremento interanual del 30%.



El pasado mes también estuvo marcado por una intensa agenda internacional en el ámbito científico y tecnológico. Entre las actividades más relevantes figuraron el Foro de Innovación Vietnam-India celebrado en Nueva Delhi, con la participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam; las conversaciones entre los ministerios de Ciencia y Tecnología de Vietnam y Sri Lanka sobre cooperación en tecnologías 6G, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y tecnología satelital; así como la tercera reunión del Comité Directivo del Gobierno para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el Proyecto 06./.

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