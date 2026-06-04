Vietnam apuesta por una clase obrera más capacitada e innovadora para afrontar los retos del futuro

Hanoi (VNA) - Vietnam necesita una clase obrera más moderna, resiliente e innovadora para responder a las exigencias de la nueva etapa de desarrollo nacional, afirmó el secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, durante la sesión solemne del XIV Congreso de la Confederación General del Trabajo de Vietnam (CGTV), mandato 2026-2031.



El evento reunió en Hanoi a 780 delegados que representan a cerca de 10 millones de afiliados sindicales de todo el país.



En la apertura del Congreso, el presidente de la CGTV, Nguyen Anh Tuan, destacó que la organización sindical debe fortalecerse y renovarse para cumplir eficazmente su misión de representar, proteger y velar por los derechos e intereses legítimos de los trabajadores, al tiempo que contribuye al aumento de la productividad y la competitividad de la economía nacional.



En su intervención, To Lam reconoció los importantes logros alcanzados por la clase obrera, los trabajadores y el movimiento sindical durante el último mandato, pero subrayó que la organización debe avanzar hacia una renovación más rápida, profunda y efectiva. “El sindicato no puede ser fuerte si está alejado de los trabajadores, ni atractivo si estos no perciben que sus derechos son mejor protegidos”, señaló.



El máximo dirigente vietnamita destacó que, de cara a los objetivos de desarrollo fijados para 2030 y la visión hacia 2045, la clase obrera desempeñará un papel decisivo. En este contexto, los trabajadores no solo necesitan dedicación y disciplina, sino también conocimientos, competencias profesionales, habilidades digitales, capacidad para dominar las nuevas tecnologías y espíritu innovador.



Por ello, instó a los sindicatos a coordinar esfuerzos con el Estado, las empresas y las instituciones educativas para ampliar las oportunidades de aprendizaje permanente, mejorar la cualificación profesional y fortalecer la capacidad de adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos.



Asimismo, abogó por el desarrollo integral de las zonas industriales, incorporando viviendas, centros educativos, servicios sanitarios, espacios culturales y entornos de vida seguros y dignos.



To Lam insistió además en que todas las actividades sindicales deben situar a los trabajadores en el centro. A su juicio, la eficacia de la organización no debe medirse por el número de reuniones o documentos emitidos, sino por la confianza de los afiliados, la protección efectiva de sus derechos y la mejora real de sus condiciones de vida.



En este sentido, resaltó la importancia de fortalecer los sindicatos de base, que deben convertirse en el primer punto de apoyo para los trabajadores ante problemas relacionados con contratos laborales, salarios, seguros sociales, seguridad en el trabajo o cuestiones familiares.



También llamó a reforzar la capacidad de diálogo y mediación para prevenir conflictos laborales desde sus primeras etapas.



Abogó igualmente por la construcción de un sindicato moderno, profesional, digitalizado y transparente. La transformación digital, afirmó, permitirá a los trabajadores acceder con mayor facilidad a asesoramiento jurídico, información sobre sus derechos y canales para presentar propuestas o inquietudes, al tiempo que ayudará a las organizaciones sindicales a anticipar conflictos y ofrecer un apoyo más eficaz.



Asimismo, subrayó la necesidad de profesionalizar al personal sindical mediante una formación más sólida en legislación laboral, seguridad social, comunicación digital, gestión de datos y resolución de conflictos colectivos.



To Lam también exhortó a la organización sindical a desempeñar un papel más activo en la construcción del Partido, identificando y promoviendo a trabajadores destacados para su incorporación a las filas partidistas y fortaleciendo así la presencia de obreros cualificados y comprometidos dentro del sistema político.



Al reafirmar que el Partido, el Estado y todo el sistema político acompañan y respaldan a los trabajadores y a las organizaciones sindicales, el dirigente pidió a las autoridades, al Frente de la Patria, a las organizaciones sociopolíticas y a la comunidad empresarial reforzar la coordinación para garantizar la aplicación efectiva de las políticas relacionadas con salarios, vivienda, seguros, formación profesional, seguridad laboral y bienestar social.



Finalmente, reiteró que el desarrollo del país exige una clase obrera más moderna, resiliente y creativa, así como una organización sindical más cercana, eficaz y sólida, capaz de responder a las aspiraciones de los trabajadores y de contribuir al avance de Vietnam en la nueva era de desarrollo./.

VNA