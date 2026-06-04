Casi 95 mil nuevas empresas en Vietnam en los primeros cinco meses de 2026

Hanoi (VNA) - Vietnam registró la creación de 94.800 nuevas empresas en los primeros cinco meses de 2026, lo que supone un aumento interanual del 42,1%, mientras que el capital registrado creció un 64,8% hasta alcanzar casi 40.500 millones de dólares.



Según el informe sobre la situación socioeconómica correspondiente a mayo y al periodo enero-mayo, presentado por la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, estos resultados reflejan un notable dinamismo del tejido empresarial nacional.



Solo en mayo de 2026 se constituyeron más de 17.000 empresas, con un capital superior a 10.670 millones de dólares y la generación de cerca de 75.900 puestos de trabajo. En comparación con abril, estas cifras representan una caída del 16,5% en el número de empresas y del 16,6% en el empleo, aunque el capital total aumentó un 13,8%. Frente al mismo mes del año anterior, mayo registró un crecimiento del 12,5% en la creación de empresas y un fuerte incremento del 79,3% en el capital, pese a una reducción del 22,7% en el empleo.



El capital promedio por empresa en mayo se situó en 626.620 dólares, lo que equivale a un aumento del 36,4% respecto a abril y del 59,3% interanual. En el mismo mes, 9.100 empresas reanudaron sus operaciones, una ligera caída mensual del 3,9%, pero un incremento del 13,6% en comparación con mayo de 2025.



En contraste, 6.746 empresas suspendieron temporalmente sus actividades, 8.082 quedaron inactivas a la espera de disolución y 3.831 completaron su cierre definitivo. Mientras las suspensiones temporales cayeron un 23,9% mensual, las situaciones de inactividad previa a la disolución aumentaron un 50%, y las disoluciones crecieron un 10,3% respecto al mes anterior.



En el acumulado de los cinco primeros meses del año, el capital medio por nueva empresa alcanzó los 425.342 dólares, un 16% más en términos interanuales. Sumando las casi 47.800 empresas que retomaron actividades, el país registró más de 142.600 empresas nuevas o reincorporadas, un aumento del 27,6% frente al mismo periodo de 2025, con una media mensual de 28.500 entidades reactivadas o incorporadas.



Por sectores, el crecimiento se concentró en los servicios, con cerca de 70.600 nuevas empresas (+38,7% interanual), seguidos por la industria y la construcción con 23.300 empresas (+52,7%), y la agricultura, silvicultura y acuicultura con 978 empresas (+56%).



No obstante, las autoridades señalaron también un intenso proceso de depuración del mercado. En los primeros cinco meses del año, 129.300 empresas abandonaron el mercado, un aumento del 15,8% interanual, con un promedio de 25.900 salidas mensuales. De ellas, la mayoría correspondió a suspensiones temporales, seguidas por empresas en espera de disolución y cierres definitivos.



El incremento de las disoluciones afectó especialmente a los sectores inmobiliario, comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos, manufactura y construcción.



Ante este panorama, el Ministerio de Finanzas ha instruido la eliminación de obstáculos institucionales y la mejora del acceso a tierras, recursos y minerales, además de impulsar subsidios a las tasas de interés y programas de formación de capital humano.



El plan gubernamental contempla además la reducción de trámites, tiempos y costes administrativos, junto con políticas fiscales y de conectividad tributaria dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los hogares de negocio, con el objetivo de facilitar su escalamiento hacia corporaciones de mayor tamaño.



Un representante del Departamento de Desarrollo de Empresas Privadas y Economía Colectiva señaló que el Ministerio de Finanzas focalizará sus esfuerzos en dos líneas principales: la reforma del entorno de inversión y la simplificación de procedimientos para reducir costes regulatorios y barreras de mercado, y el apoyo técnico a las empresas para mejorar la gobernanza, la contabilidad y el cumplimiento fiscal./.

VNA