Viceprimer ministro recibe al director ejecutivo del Grupo Bybit

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, recibió hoy a Ben Zhou, cofundador y director ejecutivo de Bybit, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.



Durante el encuentro, Nguyen Van Thang informó que el Gobierno promulgó la Resolución N.º 05/2025/NQ-CP sobre la implementación piloto de un mercado de criptomonedas, un paso significativo hacia la creación de un marco regulatorio transparente y ordenado para los activos digitales.



Según explicó, aunque este sector abre importantes perspectivas de crecimiento, también plantea desafíos en materia de regulación. Por ello, Vietnam aspira a aprovechar la experiencia internacional en ámbitos como la elaboración de marcos jurídicos, la supervisión del mercado, el desarrollo de infraestructura tecnológica y la formación de recursos humanos.



El dirigente subrayó que el Gobierno vietnamita alienta a las empresas extranjeras con sólida capacidad financiera, tecnología avanzada y amplia experiencia a colaborar con compañías locales y participar en la fase piloto del mercado de criptoactivos.



No obstante, precisó que la selección de los participantes se realizará con base en criterios rigurosos relacionados con la solvencia financiera, la capacidad tecnológica, la seguridad de los sistemas y la experiencia operativa en este ámbito.



Al destacar el enorme potencial del mercado de criptomonedas en Vietnam, Thang señaló que, con un marco regulatorio adecuado, este sector podría generar oportunidades de inversión y negocios transparentes tanto para empresas como para particulares. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer previamente las instituciones, la infraestructura tecnológica, la capacidad de gestión y la experiencia operativa conforme a estándares internacionales antes de la puesta en marcha oficial del mercado.



Por su parte, Zhou valoró positivamente los avances de Vietnam en la construcción de un marco legal para los activos digitales.



El director ejecutivo afirmó que Bybit concede la máxima importancia a la seguridad y la transparencia del mercado, y manifestó la disposición de la empresa a colaborar con socios vietnamitas, compartiendo su experiencia internacional en la formulación de políticas y la capacitación de personal especializado en este sector.



Al reiterar el respaldo del Gobierno a la innovación y a los nuevos modelos de negocio, el vicepremỉe expresó su deseo de que Bybit se convierta en un socio confiable de las autoridades vietnamitas en el desarrollo del mercado nacional de criptomonedas, contribuyendo a la construcción de un ecosistema sólido, transparente y eficiente que armonice los intereses del Estado, los inversores y la sociedad./.

VNA