Foro del Futuro de la ASEAN: Nuevo motor impulsor para nexos Vietnam-Camboya

Phnom Penh (VNA)- Los resultados alcanzados en la próxima visita del primer ministro camboyano, Hun Manet, a Vietnam y su participación en el Foro del Futuro de la ASEAN crearán un nuevo motor para impulsar las relaciones entre ambos países hacia un desarrollo cada vez más profundo, sustancial y eficiente, afirmó el embajador de Hanoi en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático también manifestó su confianza en que la visita contribuirá a la creación de un entorno de paz y estabilidad en la región, coadyuvando de manera práctica a la construcción de la Comunidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Según Minh Vu, el viaje de Hun Manet a Vietnam tiene lugar en un contexto en el que la situación mundial y regional se presenta sumamente compleja e imprevisible, con múltiples riesgos e incertidumbres.



En este escenario, evaluó, los lazos entre ambos países continúan consolidándose y fortaleciéndose en todos los ámbitos. Ambas partes impulsan la materialización de las directrices estratégicas acordadas por los altos líderes de los dos Partidos y países durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Camboya el 6 de febrero de 2026, así como su participación en la reunión de alto nivel entre los dos Partidos (Vietnam - Camboya) y el encuentro entre los tres líderes de los tres Partidos Vietnam - Camboya - Laos en la capital, Phnom Penh.



Las actividades de intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel se desarrollan de manera muy dinámica. Esto continúa contribuyendo a la consolidación y profundización de la confianza política, un elemento esencial para impulsar las relaciones bilaterales, enfatizó.



Dijo que la cooperación en materia de economía, comercio e inversión sigue siendo un punto destacado. En los primeros cuatro meses de 2026, el trasiego mercantil bilateral superó cinco mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 8% en comparación con el mismo período de 2025.



Vietnam es actualmente el mayor tercer socio comercial de Camboya y su segundo mercado receptor. También, deviene uno de los principales inversores en Camboya con 223 proyectos vigentes y un capital registrado total de casi 3 mil millones de dólares. Numerosas empresas vietnamitas como Metfone (Viettel Cambodia), THACO AGRI y Angkor Milk, entre otras, continúan operando y haciendo negocios de manera eficiente en Camboya, aportando activamente al desarrollo socioeconómico de ese país.



La defensa y la seguridad siguen constituyendo un pilar importante en las relaciones entre ambos países, especialmente en el ámbito de la colaboración para la prevención y el combate contra los delitos transnacionales, los ciberdelitos, el narcotráfico, la trata de personas y las estafas en línea.



Además, ambas partes impulsan la cooperación en información, cultura e intercambios pueblo a pueblo. Hace dos semanas, coordinaron la organización exitosa de la Semana de la Cultura Vietnamita en Camboya, creando así una base de entendimiento profundo sobre la cultura, el país y la gente de ambas naciones, comentó el embajador.



Según el programa previsto para esta visita a Vietnam, Hun Manet asistirá y pronunciará un discurso en el Foro del Futuro de la ASEAN 2026; realizará visitas de cortesía al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y al miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu; mantendrá conversaciones oficiales y, junto con el primer ministro, Le Minh Hung, presenciará la ceremonia de firma de varios documentos de cooperación.



Minh Vu confió en que la visita no solo ratificará el apoyo decidido de Camboya hacia un importante evento internacional organizado por Vietnam, respaldando sus esfuerzos por impulsar la construcción de una comunidad regional cohesionada y resiliente, sino que también promoverá una estrecha relación de cooperación entre ambos países, de manera especial en los sectores de la economía, la ciencia y la tecnología.



Calificó el Foro del Futuro de la ASEAN como una importante iniciativa de diálogo propuesta por Vietnam en la Cumbre de la ASEAN en septiembre de 2023. El evento atrae cada vez más la atención de los países de dentro y fuera de la región, al crear un espacio de diálogo abierto, multidimensional e inclusivo para aportar ideas a la visión estratégica a largo plazo de la agrupación, y buscar soluciones destinadas a responder a los desafíos globales y regionales, con énfasis en el papel central de la población.



Tras las dos primeras ediciones organizadas en 2024 y 2025, Vietnam acogerá la tercera edición en 2026 bajo el lema: “Forjando juntos un futuro común: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”.



Los debates se centrarán en desafíos emergentes como la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), la seguridad energética y el desarrollo sostenible. Estos temas no solo afectan a Vietnam y Camboya, sino que también reflejan las preocupaciones compartidas de todos los países de la región y más allá, apuntó el diplomático.



Asimismo, patentizó que Vietnam concede gran importancia a la participación y las declaraciones del Hun Manet en este foro, ya que demuestran el apoyo mutuo de ambos países en el marco de la cooperación multilateral.



El embajador expresó su convicción de que las propuestas del primer ministro camboyano aportarán perspectivas concretas sobre cuestiones clave como el fortalecimiento de la resiliencia regional, la conectividad económica, la seguridad energética, la gobernanza de la IA, la transformación digital, la innovación y la implementación de la Visión 2045 de la Comunidad ASEAN.



En cuanto a las perspectivas de cooperación bilateral, el diplomático destacó varias áreas prioritarias: seguir fortaleciendo la confianza política; desarrollar aún más los intercambios económicos y comerciales; acelerar la conectividad de la infraestructura de transporte y logística; promover la cooperación en nuevos ámbitos; y fortalecer la cooperación en defensa y seguridad.



Finalmente, el embajador hizo hincapié en la necesidad de prestar especial atención a los intercambios pueblo a pueblo, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que se consideran esenciales para preservar y fortalecer la amistad tradicional entre Vietnam y Camboya./.

VNA