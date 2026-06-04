Vietnam y Angola impulsan la cooperación en diversos sectores prioritarios

Hanoi (VNA) – El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy conversaciones con el canciller de Angola, Téte António, quien realiza una visita oficial a Vietnam del 3 al 5 de junio.

Al dar la bienvenida a Téte António en su primera visita oficial al país, Le Hoai Trung felicitó a Angola por los logros alcanzados en el desarrollo socioeconómico, la diversificación de su economía y el exitoso desempeño de la presidencia de la Unión Africana (UA) en 2025.

Tras informar sobre los avances de Vietnam tras 40 años de Renovación (Doi Moi) y su política exterior después del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, el canciller vietnamita reafirmó que Vietnam concede gran importancia a la tradicional relación de amistad y solidaridad con Angola.

Asimismo, propuso fortalecer la confianza política mediante el intercambio de delegaciones de alto nivel y mantener de manera eficaz los mecanismos de cooperación existentes, especialmente la Comisión Intergubernamental Vietnam-Angola y las consultas políticas entre las dos cancillerías.

En cuanto a la cooperación bilateral, Le Hoai Trung sugirió que ambos ministerios coordinen esfuerzos para promover la colaboración en sectores prioritarios como energía, agricultura, educación, salud, ciencia y tecnología, y minería.

También pidió a Angola crear condiciones favorables para que las empresas vietnamitas participen en proyectos energéticos y petroleros, fortalecer la cooperación Sur-Sur en agricultura, mantener el intercambio de expertos en educación y salud, e impulsar la cooperación científico-tecnológica.

Además, solicitó que el Gobierno angoleño continúe garantizando la seguridad y condiciones favorables para la comunidad y las empresas vietnamitas establecidas en ese país.

En la cita (Fuente: VNA)

Por su parte, Téte António expresó su satisfacción por visitar Vietnam por primera vez y transmitió un mensaje de amistad del presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.

El canciller angoleño elogió los logros de desarrollo de Vietnam y agradeció el apoyo brindado por el país indochino a Angola durante la lucha por la independencia y en el período posterior al conflicto interno.

Reafirmó que Angola concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y desea seguir contando con su acompañamiento en el proceso de desarrollo nacional.

Téte António informó que Angola está impulsando reformas económicas, diversificando su economía, mejorando el entorno de inversión y modernizando el sector agrícola, al tiempo que alentó a las empresas vietnamitas a explorar oportunidades de cooperación e inversión en el país africano.

Ambos ministros coincidieron en acelerar las negociaciones para firmar en 2026 importantes instrumentos jurídicos, en particular el Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, con el fin de crear una base estable para la cooperación económica y proteger los intereses legítimos de las empresas de ambos países.

Al abordar temas regionales e internacionales de interés común, las dos partes acordaron continuar coordinándose y apoyándose mutuamente en los foros internacionales y regionales, fortalecer la cooperación entre la ASEAN y la Unión Africana, así como colaborar en la respuesta a desafíos de seguridad no convencionales y delitos transnacionales, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo./.

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