Máximo dirigente de Vietnam pide fortalecer capacidad de autonomía innovadora y adaptación nacional

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy una reunión con la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido y otros organismos competentes sobre el proyecto de renovación del modelo de desarrollo nacional basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

En la cita, To Lam destacó que la futura resolución sobre el nuevo modelo de desarrollo debe orientarse a fortalecer la capacidad de permanencia y resiliencia de la nación, sobre la base de la herencia y el desarrollo creativo de las grandes orientaciones establecidas en la Plataforma Política, el XIV Congreso Nacional del Partido y las resoluciones del Comité Central y del Buró Político, garantizando una visión integral y coherente.

En cuanto a los principios rectores, subrayó que el ser humano debe ocupar una posición central, como objetivo, motor y sujeto del desarrollo. Todas las políticas deben enfocarse en mejorar las condiciones materiales y espirituales de la población, potenciar su creatividad y ampliar sus oportunidades de desarrollo. Asimismo, es necesario formar ciudadanos con pensamiento innovador, capacidad de aprendizaje permanente, adaptación rápida a los cambios, competencias digitales, ética digital y espíritu de ciudadanía digital.

Según el dirigente, el objetivo general consiste en lograr un cambio fundamental en la calidad del crecimiento económico, la productividad laboral, la capacidad de innovación, la competitividad nacional y la autonomía de la economía; garantizando al mismo tiempo un desarrollo rápido, sostenible e inclusivo, una mejor calidad de vida para la población y la preservación de la estabilidad política, macroeconómica, de defensa, seguridad y soberanía nacional.

Respecto a los avances estratégicos, To Lam señaló que la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y los datos deben convertirse en la infraestructura fundamental de la nueva etapa de desarrollo. También instó a construir un ecosistema integral de innovación con la participación central de empresas, institutos de investigación y universidades; perfeccionar el marco jurídico para la gestión de los datos nacionales; impulsar la aplicación de la inteligencia artificial (IA); mejorar el entorno empresarial y reformar el sistema financiero para apoyar el desarrollo a largo plazo.

Los delegados en la cita (Fuente: VNA)

El líder también destacó la necesidad de fortalecer la autonomía estratégica en ámbitos como la economía, la energía, la seguridad alimentaria, los datos, las finanzas y las cadenas de suministro; desarrollar recursos humanos de alta calidad; preservar la identidad nacional y el espíritu de autosuficiencia; y responder de manera proactiva a desafíos como el cambio climático, la contaminación ambiental y los desastres naturales.

El nuevo modelo de desarrollo debe estar vinculado a la reestructuración del espacio de desarrollo nacional, la construcción de una gobernanza moderna basada en el Estado de derecho, los datos y la IA, el desarrollo de una sociedad digital y una mayor equidad digital, así como al perfeccionamiento del sistema de bienestar social y la mejora de la calidad demográfica.

To Lam afirmó que la idea central del desarrollo en la nueva era consiste en construir la capacidad de autonomía innovadora y la capacidad de adaptación de la nación, aprovechando plenamente la inteligencia, la fortaleza, la cultura y la creatividad del pueblo vietnamita, con el objetivo de construir un país fuerte, próspero, democrático, justo, civilizado y feliz.

Asimismo, pidió a la Comisión de Políticas y Estrategias y a los organismos pertinentes incorporar plenamente las opiniones recibidas y perfeccionar el proyecto y el borrador de la resolución para su presentación al Buró Político antes de ser sometidos al tercer pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato./.

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