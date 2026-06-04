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Vietnam acelera tecnologías estratégicas bajo exigencia de resultados concretos

Vietnam impulsa 48 proyectos en IA, semiconductores, salud, energía y drones para desarrollar tecnologías estratégicas y reforzar su competitividad.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung interviene en la cita (Foto: VNA)
El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung interviene en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung exhortó a los ministerios y organismos a acelerar la implementación de las tareas de desarrollo de tecnologías estratégicas, pasando de la fase preparatoria a la ejecución efectiva y tomando los resultados concretos como principal criterio de evaluación, con el objetivo de generar productos tangibles ya en 2026.

Durante la primera reunión del Grupo de Trabajo del Gobierno sobre el desarrollo de tecnologías estratégicas, celebrada hoy en Hanoi, el dirigente subrayó que el Ejecutivo ha definido 20 áreas tecnológicas prioritarias y asignado responsabilidades a 10 ministerios y organismos, con el propósito de impulsar productos, tecnologías y empresas con capacidad competitiva y aporte directo al desarrollo socioeconómico.

Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tras la aprobación de la Decisión 808/QD-TTg, las instituciones implicadas han comenzado a revisar sus tareas, definir productos finales, estimar recursos y trazar hojas de ruta. Hasta el momento se han propuesto 48 iniciativas vinculadas al desarrollo de tecnologías estratégicas.

Entre las propuestas destacan las 12 iniciativas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente relacionadas con nuevas variedades de cultivos, ganado y acuicultura, vacunas veterinarias, bioproductos y sistemas de trazabilidad agrícola.

El Ministerio de Industria y Comercio, por su parte, plantea tres proyectos prioritarios: un gemelo digital para la gestión de la red eléctrica nacional, equipos de conmutación de alta tensión y robots industriales de doble brazo.

El Ministerio de Salud ha presentado 11 proyectos centrados en vacunas de nueva generación, terapias celulares y dispositivos médicos impresos en 3D, con una inversión estimada superior a 5,35 billones de dongs (196,2 millones de dólares).

El Ministerio de Defensa desarrolla un sistema nacional de gestión de drones, con pruebas previstas para 2026. El Ministerio de Seguridad Pública impulsa plataformas de nube nacional, ciberseguridad y sistemas de vigilancia, detección y neutralización de aeronaves no tripuladas.

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Panorama de la reunión (Foto: VNA)


Por su parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología concentra sus esfuerzos en inteligencia artificial (IA), cámaras inteligentes con procesamiento en el borde, robots autónomos, drones, tecnologías de procesamiento de tierras raras e infraestructuras de redes móviles de nueva generación.

El Ministerio de Educación y Formación propone el desarrollo de una plataforma nacional de educación inteligente basada en IA controlada y tecnologías de realidad virtual.

Pese a los avances iniciales, las autoridades señalaron que persisten dificultades en los mecanismos de contratación y asignación de tareas, la financiación, la movilización de recursos, la infraestructura de investigación y pruebas, los estándares técnicos, la coordinación interinstitucional y la comercialización de productos tecnológicos estratégicos.

Al cierre de la reunión, Ho Quoc Dung pidió completar en junio de 2026 el decreto de aplicación de la Ley de Alta Tecnología, así como estudiar mecanismos para identificar y certificar los productos tecnológicos estratégicos.

Asimismo, encargó al Ministerio de Ciencia y Tecnología la consolidación y evaluación de las propuestas, y el impulso de centros nacionales de investigación, pruebas y laboratorios clave.

El viceprimer ministro también instó a garantizar recursos, definir objetivos y plazos claros, fortalecer la formación de personal altamente cualificado y reportar oportunamente los obstáculos al Gobierno.

Recalcó que la implementación debe ser decidida y coordinada, con resultados concretos como criterio central, para avanzar en el desarrollo de tecnologías estratégicas y reforzar la competitividad nacional./.

VNA
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