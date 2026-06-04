Lanzan portal de encuestas independientes para evaluar 50 servicios públicos en Hanoi

Hanoi (VNA)- El portal de encuestas independientes HIHUB se lanzó oficialmente hoy con el objetivo de recopilar opiniones y evaluaciones de los ciudadanos sobre 50 grupos de servicios públicos de Hanoi.



El lanzamiento se efectuó en el marco de la firma de un memorando de entendimiento de cooperación entre el Centro de Innovación de Hanoi (HIHUB), el Centro de Servicios Administrativos Públicos de la ciudad, el Instituto de Iniciativas de Vietnam, el banco PVcomBank y la empresa ShopeeFood Vietnam.



El programa se implementa sobre la base del memorando de entendimiento firmado el 12 de mayo de 2026 entre la Oficina del Comité Central del Partido y HIHUB, con el objetivo de revisar y evaluar de manera independiente la experiencia real de los ciudadanos durante el proceso de uso de los servicios públicos.



Se prevé que la campaña de encuestas se desarrolle a partir de principios de junio de 2026 en toda la ciudad de Hanoi, centrándose en 50 servicios públicos esenciales. A través del portal, los ciudadanos pueden compartir directamente sus experiencias, evaluar la calidad de la atención y reportar las dificultades o inconvenientes que surjan durante la realización de los trámites administrativos.



El aspecto más destacado de este modelo es el cambio de enfoque: en lugar de medir principalmente el nivel de satisfacción, se evaluará la experiencia integral del ciudadano, desde la fase de consulta del trámite, la presentación del expediente y el proceso de tramitación, hasta la recepción del resultado final del trámite administrativo.



Portal de encuestas independientes HIHUB (Foto: ttpvhcc.hanoi.gov.vn)



El nuevo modelo aplica tecnología de encuestas independientes con mecanismos de codificación y protección de la información del usuario. El sistema está diseñado para enviar automáticamente el enlace de la encuesta a través de Zalo OA, mensajes SMS, correo electrónico o la aplicación iHanoi aproximadamente dos horas después de que el ciudadano finalice su trámite administrativo, facilitando así el envío de sus comentarios.



Otra novedad es que los resultados de la encuesta no solo se recopilarán de los pobladores y las empresas, sino que también combinarán las opiniones de los funcionarios de primera línea junto con los datos administrativos digitales del Portal de Servicios Públicos Electrónicos, tales como la tasa de errores en los pasos de procesamiento, el tiempo de interacción en el sistema y otros datos relacionados.



Según el Comité Organizador, el modelo de encuesta aplica un método de selección de muestras y procesamiento de datos orientado a fortalecer la representatividad de los resultados, limitando los factores que puedan afectar la precisión de los datos recopilados.



Durante el evento, un representante del Comité Directivo del proyecto subrayó que escuchar la opinión de los ciudadanos debe convertirse en un mecanismo de retroalimentación continua, contribuyendo a apoyar a los organismos de gestión en la identificación de los obstáculos que surgen en la práctica para impulsar una reforma administrativa más eficaz.



Según el acuerdo de cooperación, HIHUB está a cargo de la solución tecnológica y la infraestructura de datos; el Centro de Servicios Administrativos Públicos de Hanoi coordina la conexión del sistema; mientras que PVcomBank y el Instituto de Iniciativas de Vietnam acompañan el proyecto aportando recursos y metodología.



La campaña busca potenciar la participación ciudadana en el proceso de reforma de la administración pública de la capital./.