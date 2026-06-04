Vietnam reafirma su prohibición estricta del trabajo forzoso

Hanoi (VNA) - Vietnam reafirmó su política firme e invariable de prohibir todas las formas de trabajo forzoso, al considerar inexactas las conclusiones de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos que cuestiona los esfuerzos del país en esta materia.



En la rueda de prensa ordinaria celebrada la tarde del 4 de junio, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, respondió a preguntas de la prensa sobre la propuesta estadounidense de imponer aranceles adicionales a productos procedentes de 60 economías, entre ellas Vietnam, bajo el argumento de una supuesta falta de medidas eficaces para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.



La vocera señaló que dichas conclusiones no reflejan la realidad ni los esfuerzos de Vietnam en la prevención y reducción de esta práctica.



Vietnam mantiene una política consistente de prohibición del trabajo forzoso, en estricto cumplimiento de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de los acuerdos de libre comercio. Esta postura está incorporada en la legislación nacional, así como en programas y planes de acción del Gobierno, y se aplica de manera efectiva en la práctica.



Asimismo, Vietnam ha ratificado diversas convenciones y tratados internacionales en la materia y ha proporcionado información completa y detallada a la parte estadounidense durante el proceso de investigación.



En ese marco, Vietnam ha mantenido y continuará manteniendo un diálogo constructivo con Estados Unidos para abordar las diferencias existentes, sobre la base de los compromisos comerciales bilaterales y multilaterales, al tiempo que reafirma su voluntad de proteger los derechos e intereses legítimos de los trabajadores y las empresas./.

VNA