Política

Policía de Hanoi fortalece cooperación con Dirección General de Asuntos Internos de Moscú

Las policías de Hanoi y Moscú acordaron ampliar la cooperación en seguridad pública, ciberdelincuencia, ciudades inteligentes y lucha contra la delincuencia.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Moscú (VNA) – Una delegación de la Policía de Hanoi, encabezada por el teniente general Nguyen Thanh Tung, sostuvo hoy una reunión de trabajo con la Dirección General de Asuntos Internos de Moscú con el fin de intercambiar experiencias y promover la cooperación en materia de seguridad, orden público y lucha contra la delincuencia.

Durante el encuentro, Nguyen Thanh Tung informó sobre algunos acontecimientos políticos de gran relevancia celebrados en Vietnam en 2026, entre ellos el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y los miembros de los Consejos Populares para el período 2026-2031, así como la consolidación del liderazgo de alto nivel del país.

Según el alto oficial vietnamita, bajo el liderazgo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el país continúa manteniendo la estabilidad sociopolítica, garantizando un desarrollo económico sostenible y promoviendo activamente la integración internacional.

Vietnam mantiene una política exterior a favor de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, y considera a Rusia como uno de sus socios más importantes y confiables en Europa, puntualizó.

El director de la Policía de Hanoi destacó que la cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y las autoridades competentes rusas, así como entre Hanoi y Moscú, ha registrado avances en los últimos años.

Durante la reciente visita a Rusia del ministro de la dicha cartera, Luong Tam Quang, ambas partes acordaron fortalecer el intercambio de delegaciones e información y la cooperación en la lucha contra la delincuencia, la extradición, la investigación de casos conjuntos y la captura de personas buscadas, en el marco del Programa de Acción Conjunta entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y el Ministerio del Interior de Rusia para el período 2025-2027.

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El teniente general Nguyen Thanh Tung y el teniente general Oleg Baranov, jefe de la Dirección General de Asuntos Internos de Moscú (Fuente: VNA)

En la ocasión, el jefe policial de Hanoi también presentó una nueva responsabilidad asignada a la institución: actuar como organismo permanente encargado de implementar el proyecto “Ciudad Inteligente de Hanoi”, centrado en resolver problemas prioritarios como la congestión del tráfico, la disciplina urbana, la contaminación ambiental, las inundaciones y la seguridad alimentaria.

La Policía de Hanoi expresa su interés en ampliar el intercambio de experiencias con Moscú en estos ámbitos, enfatizó.

Por su parte, el teniente general Oleg Baranov, jefe de la Dirección General de Asuntos Internos de Moscú, reafirmó que Vietnam sigue siendo un socio estratégico confiable de Rusia.

Según indicó, la cooperación entre el Ministerio del Interior de Rusia y el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam mantiene una tendencia estable y orientada a una mayor ampliación.

Baranov señaló que, en el marco del Memorando de Cooperación firmado en 2024 entre la Dirección General de Asuntos Internos de Moscú y la Policía de Hanoi, ambas partes han desarrollado diversas actividades de intercambio de experiencias en seguridad pública, prevención y lucha contra la delincuencia y ciberdelincuencia.

Al concluir la reunión, las dos partes acordaron continuar implementando programas concretos de cooperación, contribuyendo al desarrollo de ambas capitales y al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia./.

VNA
#Policía de Hanoi #Moscú #Rusia #seguridad pública #lucha contra la delincuencia
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