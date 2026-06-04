Política

Vocera: Vietnam respeta la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este

Vietnam reiteró su soberanía sobre el archipiélago de Hoang Sa y reafirmó su compromiso con la libertad de navegación conforme a la UNCLOS.

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang (Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam)
La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang (Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam)

Hanoi (VNA)- Como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 y país ribereño del Mar del Este, Vietnam respeta plenamente la libertad de navegación y sobrevuelo de todas las naciones en esta zona marítima, de acuerdo con las disposiciones del derecho internacional, en particular la UNCLOS.

Así lo afirmó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, al responder a una pregunta sobre recientes declaraciones de China y los Países Bajos relacionadas con las actividades de la fragata neerlandesa De Ruyter en la zona del archipiélago de Hoang Sa (Paracel), durante una rueda de prensa ordinaria.

“Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, Vietnam dispone de suficientes pruebas históricas y bases legales para afirmar su soberanía sobre el archipiélago de Hoang Sa, de conformidad con el derecho internacional. Vietnam solicita a otros países que respeten esta realidad”, aclaró.

La portavoz también respondió a una pregunta sobre el anuncio del Primer Ministro de Camboya respecto al envío de una notificación a Tailandia y al Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) para iniciar un procedimiento de conciliación obligatoria relacionado con una disputa marítima entre ambos países en el Golfo de Tailandia.

Vietnam aprecia que las partes resuelvan sus diferencias y controversias por medios pacíficos, de conformidad con la UNCLOS de 1982, la Carta de la ONU y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, contribuyendo así al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región, dijo.

En relación con las medidas de protección consular adoptadas para dos aprendices vietnamitas fallecidos en Japón, Thu Hang informó que, tan pronto como se recibió la noticia, el Consulado General de Vietnam en Osaka se puso en contacto con las autoridades locales, la empresa de envío de trabajadores y la organización receptora para verificar la información e investigar el caso.

Según las primeras pesquisas de la policía japonesa, los dos ciudadanos vietnamitas fueron hallados inconscientes mientras trabajaban en una obra de instalación de tuberías en la ciudad de Kusatsu, prefectura de Shiga. Ambos fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención de emergencia, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El Consulado General de Vietnam en Osaka continúa coordinándose con las autoridades locales para esclarecer las causas del accidente, dijo, y agregó que se está implementando medidas de protección consular, manteniendo contacto con los familiares de las víctimas para expresar sus condolencias, brindar apoyo y orientar los trámites relacionados con las exequias. /.

VNA
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