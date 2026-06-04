Vietnam felicita a primera ministra de Dinamarca por su reelección

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, envió hoy un mensaje de felicitación a Mette Frederiksen por su reelección como primera ministra de Dinamarca.
El mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, congratuló a Lars Løkke Rasmussen, quien fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca. /.
Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam felicita al titular del Parlamento danés
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, envió hoy un mensaje de felicitación a Søren Gade por su reelección como titular del Parlamento de Dinamarca.