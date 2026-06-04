Política

Vietnam felicita a primera ministra de Dinamarca por su reelección

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, felicitó a Mette Frederiksen por su reelección como jefa del Gobierno de Dinamarca

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen (Fuente: Xinhua/VNA)
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen (Fuente: Xinhua/VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, envió hoy un mensaje de felicitación a Mette Frederiksen por su reelección como primera ministra de Dinamarca.

El mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, congratuló a Lars Løkke Rasmussen, quien fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca. /.

VNA
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