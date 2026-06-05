Diálogo de Shangri-La: Vietnam contribuye a la configuración de la agenda regional

Nueva Delhi (VNA) - El experto SD Pradhan, expresidente del Comité de Inteligencia Conjunta y exasesor adjunto de Seguridad Nacional de la India, elogió el discurso de apertura pronunciado por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el vigesimotercer Diálogo de Shangri-La.



El analista destacó que, gracias a su amplia experiencia en seguridad nacional y su profundo conocimiento de las relaciones y el derecho internacional, el mandatario vietnamita no solo ofreció un análisis riguroso de la situación global, sino que propuso soluciones prácticas frente a las tres grandes crisis interconectadas que amenazan el orden mundial contemporáneo: la crisis del orden internacional, la crisis del modelo de desarrollo y la crisis de la confianza estratégica.



De acuerdo con Pradhan, las seis directrices estratégicas planteadas por el jefe del Estado vietnamita constituyen una hoja de ruta fundamental para superar el debilitamiento de las instituciones multilaterales y la competencia descontrolada entre las potencias. La primera directriz subraya la necesidad de consolidar el diálogo como herramienta eficaz de prevención y alerta temprana. La segunda propone la construcción de una estructura regional abierta e inclusiva en la que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) mantenga su papel central para mitigar la desconfianza y garantizar el cumplimiento del derecho internacional. La tercera pone el énfasis en situar la seguridad humana y la resiliencia social en el núcleo del desarrollo sostenible mediante cadenas de suministro diversificadas y la cooperación en sectores clave como la ciberseguridad, las finanzas y la tecnología.



El experto SD Pradhan, expresidente del Comité de Inteligencia Conjunta y exasesor adjunto de Seguridad Nacional de la India



Las recomendaciones restantes de Vietnam se enfocaron en los desafíos globales emergentes y los mecanismos de paz. La cuarta directriz aboga por el establecimiento de normas de conducta responsables para las tecnologías de vanguardia y la industria de defensa, garantizando la transparencia tecnológica, la protección de los cables submarinos y un enfoque militar estrictamente defensivo que evite la carrera armamentista. Como quinta prioridad, se señaló la urgencia de combatir el impacto negativo de la desinformación que socava la cohesión social. La sexta propuesta enfatiza el fortalecimiento de la diplomacia preventiva y la mediación a través de canales de diálogo flexibles.



El académico indio resaltó el impacto mediático del discurso, el cual refleja el prestigio ascendente de la nación indochina en los foros multilaterales. Medios de comunicación globales de primer orden reportaron la intervención. The New York Times analizó la advertencia de Hanoi sobre la erosión de las normas globales en beneficio del uso de la fuerza, mientras que Channel News Asia de Singapur ponderó la invitación al presidente To Lam como un reconocimiento internacional a la influencia de Vietnam. Por su parte, CNBC enfatizó el llamado a una competencia regulada y transparente, al tiempo que la agencia china de noticias Xinhua centró su atención en el respaldo vietnamita a la centralidad de la ASEAN.



Pradhan valoró una entrevista paralela concedida por el líder vietnamita a la agencia británica Reuters, en la que reafirmó la política exterior de independencia y autonomía bajo la premisa de que “Hanoi no toma partido por ningún bando”, un reflejo nítido de su estrategia de diversificación y multilateralismo.



Asimismo, consideró que la firme defensa vietnamita de la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 resulta crucial ante las tensiones en el Mar del Este, una postura que resuena con los intereses de la India y de los países del Sur Global.



Con estas propuestas enfocadas en la integración, la conectividad y el desarrollo sostenible, Vietnam demostró en el foro asiático que ha dejado de ser un mero participante para convertirse en un actor clave que modela activamente la agenda de seguridad regional y global./.