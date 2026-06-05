Vietnam propone fortalecer cooperación global en Foro Económico de San Petersburg

Moscú (VNA) - En el marco de su participación en el 29º Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), celebrado del 4 al 6 de junio, el viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, llevó a cabo diversas actividades de alto nivel durante el primer día del foro.

En la tarde del 4 de junio, participó en la sesión inaugural y pronunció un discurso.

En su intervención, Pham Gia Tuc elogió el tema del foro y destacó su enfoque en cuestiones estratégicas y de actualidad, como la renovación de los modelos de crecimiento, la transición digital, la inteligencia artificial, la seguridad económica, el papel de las economías emergentes y el desarrollo inclusivo.

Afirmó que, en un contexto global marcado por profundos cambios económicos, tecnológicos y de seguridad, el diálogo y la cooperación siguen siendo medios eficaces para reducir las diferencias, fortalecer la confianza y generar nuevos motores de desarrollo.

Con esto en mente, propuso tres líneas principales de cooperación destinadas a garantizar un futuro estable para la región y el mundo: fortalecer la estabilidad y la eficacia de los marcos de cooperación; mejorar las capacidades de adaptación ante los rápidos avances científicos y tecnológicos; y aumentar la resiliencia y la capacidad de respuesta ante desafíos globales como el cambio climático, los desastres naturales, las epidemias y los riesgos no tradicionales.

Ese mismo día, el subjefe del Gobierno vietnamita sostuvo sesiones de trabajo con su par ruso, Alexander Novak, y el gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov.

Al dar la bienvenida a la participación de la delegación vietnamita en SPIEF 29, Alexander Novak reafirmó el compromiso del gobierno ruso de profundizar aún más la asociación estratégica integral con Vietnam.

Propuso que ambas partes continúen sus esfuerzos para implementar eficazmente el proyecto de la central nuclear Ninh Thuan 1, contribuyendo así a la seguridad energética a largo plazo de Vietnam.

A su vez, Pham Gia Tuc ratificó la importancia que Vietnam otorga a su amistad tradicional y a su asociación estratégica integral con Rusia. En cuanto a la cooperación en materia de energía y petróleo, enfatizó que se trata de un área tradicional, importante y a largo plazo a la que los líderes vietnamitas prestan especial atención.

Ambas partes también revisaron el progreso de los proyectos en curso, discutieron medidas para superar los desafíos y acordaron varias líneas de cooperación futuras. En particular, coincidieron en apoyar las empresas conjuntas entre ambos países para buscar nuevas oportunidades y desarrollar proyectos energéticos adaptados a las necesidades actuales.

Durante su reunión con el vicepremier vietnamita, Alexander Beglov enfatizó que San Petersburgo fue una de las primeras ciudades rusas en establecer y desarrollar relaciones con localidades del país indochino, incluyendo cinco provincias y ciudades hermanas. Reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo estos lazos.

Por su parte, Pham Gia Tuc, al elogiar los resultados positivos de la cooperación entre San Petersburgo y las localidades vietnamitas, mostró su apoyo a la ampliación de una cooperación concreta y eficaz entre San Petersburgo y sus socios de la nación asiática en los ámbitos de economía, comercio, educación, turismo y cultura.

Ambas partes acordaron fortalecer su cooperación en comercio, inversión, turismo, ciencia y tecnología, y educación y formación, especialmente en la capacitación de estudiantes, ingenieros y trabajadores cualificados vietnamitas en las principales instituciones de San Petersburgo./.

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