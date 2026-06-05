Vietnam y Egipto impulsan la implementación de su Asociación Integral

El Cairo (VNA) - Vietnam y Egipto avanzan en el fortalecimiento de su cooperación en el marco de la recién establecida Asociación Integral, acelerando los preparativos para un programa de acción conjunto y la reactivación de un importante mecanismo de cooperación bilateral.



El embajador de Vietnam en Egipto, Nguyen Nam Duong, sostuvo el 4 de junio en El Cairo una reunión de trabajo con la viceministra egipcia de Relaciones Exteriores para la Cooperación Internacional, Samar Al-Ahdal, con el objetivo de analizar las medidas destinadas a impulsar los vínculos bilaterales tras la elevación de las relaciones al nivel de Asociación Integral en agosto de 2025.



En el encuentro también participó una delegación de la Agencia de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam.



Las conversaciones se centraron en la elaboración de un programa de acción para materializar el nuevo marco de cooperación, así como en los preparativos de la sexta reunión del Comité Conjunto Vietnam-Egipto sobre Cooperación Bilateral, prevista para celebrarse en Egipto en los próximos meses.



Al-Ahdal reafirmó el compromiso de Egipto de fortalecer las relaciones con Vietnam y expresó su confianza en que la próxima sesión del Comité Conjunto marcará un nuevo hito en la tradicional amistad entre ambos países y servirá como ejemplo de cooperación Sur-Sur.

El embajador de Vietnam en Egipto, Nguyen Nam Duong, y la viceministra egipcia de Relaciones Exteriores para la Cooperación Internacional, Samar Al-Ahdal. (Fuente: VNA)

La funcionaria señaló que la reunión permitirá no solo evaluar los avances alcanzados en los ámbitos de cooperación existentes, sino también identificar nuevas oportunidades en sectores como la diplomacia, el comercio, la industria, la agricultura, la ciencia y la tecnología, la cultura, el turismo y los medios de comunicación.



Asimismo, Egipto propuso organizar un foro empresarial y de inversión de carácter bilateral al margen de la reunión del Comité Conjunto, con el propósito de facilitar el contacto entre empresas de ambos países y abrir nuevas oportunidades de cooperación y negocios.



Por su parte, el embajador Nguyen Nam Duong destacó que el futuro programa de acción constituirá un paso concreto para convertir la Asociación Integral en resultados tangibles, tras la visita de Estado del presidente Luong Cuong a Egipto en agosto de 2025, ocasión en la que ambas naciones establecieron oficialmente este nuevo marco de relaciones.



También subrayó la importancia del Comité Conjunto como uno de los principales mecanismos de cooperación bilateral y señaló que Vietnam concede gran importancia a su reactivación después de casi una década de interrupción debido a diversas circunstancias objetivas.



Según el diplomático, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y otros organismos competentes mantienen una estrecha coordinación con sus contrapartes egipcias para ultimar la agenda y los preparativos de la reunión, incluidos los debates sobre un estudio de viabilidad para un eventual acuerdo de libre comercio entre ambos países./.