Vietnam refuerza su colaboración con Australia Occidental

Hanoi (VNA) - El cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh, mantuvo el 4 de junio una reunión de trabajo en Perth con Pamela Currie, directora de la Oficina de Australia Occidental del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT).



Ambas partes intercambiaron opiniones sobre el estado actual de las relaciones entre Vietnam y Australia, así como sobre las medidas destinadas a fortalecer la cooperación entre Vietnam y Australia Occidental en el futuro.



Pham Hai Anh destacó el amplio potencial de colaboración entre Vietnam y Australia Occidental en diversos ámbitos, especialmente en educación y formación, ciencia y tecnología, comercio e inversión, energía, minerales estratégicos, agricultura de alta tecnología y turismo.



Asimismo, reafirmó el interés de Vietnam en impulsar el intercambio de delegaciones a todos los niveles y fortalecer los vínculos entre las localidades, las empresas y los ciudadanos de ambos países.



Por su parte, Currie elogió el dinámico desarrollo de Vietnam y subrayó que Australia Occidental considera al país indochino un socio clave en el Sudeste Asiático.



También expresó el interés de Australia Occidental en ampliar la cooperación en sus áreas de fortaleza y aseguró que respaldará los esfuerzos para conectar al Consulado General de Vietnam con organismos, empresas y asociaciones relevantes del estado en sectores como minería, energía, cooperación económica, comercio, inversión y agricultura.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación en materia de relaciones exteriores y de apoyar las visitas de alto nivel, así como los intercambios entre empresas y organizaciones de ambos países. Según señalaron, estas acciones contribuirán a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia.



En la ocasión, Pham Hai Anh presentó a Pamela Currie las cartas que acreditan su nombramiento consular y expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por la Oficina del DFAT en Australia Occidental a las actividades del Consulado General de Vietnam en Perth.



La Oficina del DFAT en Australia Occidental es una de las seis dependencias de este organismo ubicadas en las capitales de los cuatro estados y dos territorios de Australia. Entre sus principales funciones figuran el apoyo a las actividades de los gobiernos estatales, la asistencia a las misiones consulares extranjeras y la promoción de la inversión, el comercio, los negocios internacionales y las relaciones exteriores./.

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