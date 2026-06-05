Economía

Vietnam promueve los vínculos comerciales y de inversión con Israel

Vietnam promueve comercio e inversión con empresas de Nazaret, destacando las oportunidades del VIFTA y la cooperación en tecnología, agricultura y turismo.

El embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son, y delegados. (Fuente: VNA)
El embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son, y delegados. (Fuente: VNA)

Tel Aviv (VNA) – El embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son, alentó a las empresas de Nazaret a explorar oportunidades de negocio en Vietnam, destacando el dinamismo de su economía, su ubicación estratégica en la ASEAN y sus avances en transformación digital, industrias de alta tecnología, agricultura moderna, turismo y servicios.

Durante una reunión celebrada el 4 de junio con el Consejo Árabe de Asuntos Exteriores en Israel, la Cámara de Comercio de Nazaret, representantes empresariales y líderes comunitarios, el diplomático resaltó el crecimiento sostenido de las relaciones entre Vietnam e Israel, especialmente en los ámbitos del comercio, la inversión y la cooperación económica.

Señaló que el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam e Israel (VIFTA), firmado en julio de 2023 y en vigor desde 2024, ha sentado una base sólida para ampliar los intercambios comerciales, las inversiones, los servicios y las alianzas empresariales entre ambos países.

Como el primer tratado de libre comercio suscrito por Israel con un país del Sudeste Asiático, el VIFTA ha abierto nuevas oportunidades de cooperación y ofrece un amplio margen para seguir impulsando el comercio bilateral, añadió.

El embajador destacó los principales productos que Vietnam exporta a Israel, entre ellos teléfonos móviles, componentes electrónicos, maquinaria, prendas de vestir, calzado, mariscos, café, anacardos, pimienta y productos agrícolas procesados. Por su parte, Israel sobresale en sectores como la tecnología avanzada, la electrónica, la gestión de recursos hídricos, la agricultura inteligente, la atención sanitaria, la innovación y las soluciones digitales.

Asimismo, reconoció la larga trayectoria de Khaled Khalifa, presidente del Consejo Árabe de Asuntos Exteriores, en la promoción de la cooperación entre Vietnam y la comunidad empresarial árabe en Israel.

Khalifa reafirmó el compromiso de la entidad de servir como puente entre las empresas árabes en Israel y sus socios vietnamitas. También expresó su interés en organizar próximamente una delegación empresarial a Vietnam para explorar oportunidades de comercio e inversión y fortalecer la cooperación bilateral.

Por su parte, Amer Saleh, presidente de la Cámara de Comercio de Nazaret, junto con representantes empresariales locales, manifestó un gran interés en el mercado vietnamita e intercambió opiniones sobre posibles proyectos de colaboración en áreas como comercio, inversión, turismo, agricultura, tecnología, atención sanitaria e intercambios culturales.

Nguyen Ky Son invitó a los dirigentes del Consejo Árabe de Asuntos Exteriores, a la Cámara de Comercio de Nazaret, así como a empresarios, inversores y amigos de la ciudad, a visitar Vietnam para conocer de cerca el mercado, establecer contactos con potenciales socios y descubrir la cultura y la población vietnamitas.

Expresó su confianza en que una cooperación más estrecha y el compromiso compartido de ambas partes contribuirán a fortalecer los vínculos entre Vietnam y la comunidad empresarial de Nazaret de manera más sustancial, eficaz y sostenible./.

VNA
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