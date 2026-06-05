Tecnología vietnamita impresiona en foro mundial de robótica y automatización

Viena (VNA) - La tecnología vietnamita causó una gran impresión en la Conferencia Internacional IEEE de Robótica y Automatización (ICRA 2026), celebrada del 1 al 5 de junio en el Centro de Exposiciones y Congresos de Viena, Austria.

Bajo el lema “Robots for All” (Robots para todos), ICRA 2026 reunió a una gran cantidad de científicos, expertos, empresas tecnológicas, institutos de investigación y universidades líderes en el mundo dentro de este campo. En este espacio, se presentaron los últimos resultados en diseño de robots, control de movimiento, sensores, Inteligencia Artificial (IA) y sistemas de automatización inteligente.



Vietnam estuvo representado por dos empresas tecnológicas pertenecientes al Grupo Vingroup: VinRobotics y VinDynamics. Ambas entidades exhibieron productos de robots humanoides investigados, desarrollados y perfeccionados por ingenieros vietnamitas, contribuyendo a proyectar la capacidad de diseño, integración tecnológica y la inserción del país indochino en la cadena de valor global de la robótica.



El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, visitó el área de exhibición de las empresas vietnamitas para reunirse y alentar a los equipos técnicos. El diplomático elogió el espíritu creativo y la determinación de los ingenieros por dominar estas tecnologías, y destacó que la presencia en un foro de la relevancia de ICRA es una señal positiva de que Vietnam está participando de manera gradual en sectores tecnológicos emergentes de alto valor agregado.



Entre las innovaciones presentadas, VinRobotics exhibió la plataforma de robot humanoide VR-H3, un modelo de tercera generación diseñado para operar tanto en entornos industriales como en la vida diaria. El VR-H3 cuenta con la capacidad de funcionar en espacios abiertos, moverse con flexibilidad, interactuar con humanos, transportar objetos y ejecutar tareas de ensamblaje. Este desarrollo representa un avance significativo en el ecosistema robótico “Make in Vietnam”, donde múltiples componentes clave fueron creados por profesionales locales.



El director general de VinRobotics, Ngo Quoc Hung, afirmó que la participación en ICRA 2026 transmite el mensaje de que Vietnam está pasando de ser un proveedor de servicios de maquila a un actor que interviene directamente en el desarrollo tecnológico.



Por su parte, Pham Quynh Dao, jefa del Departamento de Cooperación y Alianzas Estratégicas de VinRobotics, acotó que la compañía se enfoca actualmente en resolver problemas de producción, automatización y soporte operativo en entornos industriales reales como fábricas y almacenes.



Asimismo, la empresa VinDynamics introdujo al público el robot humanoide Dyno, su primer producto enfocado en la asistencia para la vida diaria. Dyno está diseñado como un asistente versátil para entornos modernos, orientado a aplicaciones como el monitoreo de seguridad, guía de huéspedes y servicios en áreas urbanas, escuelas, complejos turísticos y hoteles, con proyecciones de expandirse hacia tareas domésticas.



Además del robot completo, VinDynamics presentó componentes tecnológicos esenciales de su ecosistema, tales como sistemas especializados, manos robóticas de alta destreza bajo estándares internacionales y conjuntos de datos de entrenamiento de IA optimizados para escenarios reales.



La participación de VinRobotics y VinDynamics en ICRA 2026 refleja la tendencia global de la robótica, donde las máquinas dejan de estar confinadas a líneas de producción cerradas para integrarse en espacios abiertos con presencia humana constante.



El evento cerró con un desfile de robots en el que los visitantes pudieron observar las capacidades operativas en tiempo real de las diversas plataformas, consolidando un hito para la tecnología de Vietnam en el mapa internacional de la robótica profunda./.